EL VALOR DE UN ÁRBOL

El precio de algunos árboles ejemplares como olivos centenarios puede alcanzar los 50.000 euros en un vivero. En el reciente incendio se han quemado 3.000 hectáreas, y, el gobierno ha cuantificado el valor del bosque incendiado y todas las vías de acceso en 750.000 euros, es decir, aproximadamente 50 euros por árbol.

Pero, ¿podemos calcular el valor de un bosque que tardará 30 años en regenerarse? ¿Podemos calcular el dolor de las personas que vivíamos en un entorno rural para disfrutar de la naturaleza?.

Hoy en día muchos políticos se colocan la bandera de ecologistas cuando en realidad no han visto un árbol más que en la televisión. Porque los políticos ganan lo mismo, con bosques verdes o negros, con gente feliz o atormentada por ver cada día un paisaje desgarrador. Eso sí, han venido a hacerse la foto... y luego a comer fideuà. Al menos han escuchado la protesta y desesperación de algunos vecinos que impotentes miraban desolados sus casas afectadas por el fuego.

La realidad es que si el incendio comenzó el lunes por la noche, la capacidad de reacción tras 24 horas fue nula al cambiar el viento y llegar a la CV-675. Era de noche y los helicópteros no podían actuar, pero los camiones sí. La crítica no puede ir contra los profesionales sino contra los coordinadores. Todos aquellos que cobran para que los ciudadanos nos sintamos más tranquilos. Ahora ya sabemos que debemos preocuparnos mucho más por estos acontecimientos, pues el gobierno no vela por nuestra seguridad.

Algunos somos ecologistas de verdad, de los que les gusta vivir con los animales, los árboles y la naturaleza. De los que lloran cuando ven incendios y de los que valoran los bosques por encima de cualquier cosa. Porque para muchos, nuestra casa no empieza en la puerta, nuestra casa empieza por el bosque camino a esa puerta, y ahora 'todas' las casas de los vecinos de Marxuquera y La Drova están quemadas. Eso no lo entienden los políticos.

Ahora dicen que Gandia era la única ciudad con un plan contra incendios. ¿De qué ha servido?. Ahora dicen que Gandia había gastado más de 100.000 euros en podas y otras labores de mantenimiento. ¿De qué ha servido? La realidad es que en Gandia los que vivimos en zona rural no suponemos más que el 1% de la población. ¿Para qué invertir en nosotros? No somos rentables.

Algunos nos fuimos de Gandia a vivir a Marxuquera y La Drova para vivir en una zona verde con unos políticos honestos pero al parecer nos tendremos que conformar con una zona negra y políticos incompetentes.