Vaello: «Quedan 15 partidos y vamos a pelear hasta el final»
Jueves, 24 enero 2019

gandia. Dani Vaello se convirtió ayer en nuevo jugador de la UE Gandia. El guardameta gandiense militaba en el Benidorm pero decidió atender a la llamada del conjunto viola que sigue reforzándose sin descanso para reestructurar casi por completo su plantilla: «Para mí es un reto muy bonito volver a Gandia y ayudar al equipo de mi ciudad a salir de la situación en la que estamos. Mientras haya esperanza vamos a pelear hasta el final».

Vaello es uno de los mejores guardametas de la liga, temperamental y polémico, pero competitivo como pocos y ayer ya dejó claro que viene al Guillermo Olagüe a ser uno de los líderes del equipo: «Nos quedan 15 partidos por delante y vamos a luchar por ganarlos todos. Tenemos que estar unidos y pelear juntos. Así lo sacaremos»

El nuevo portero morado ha pasado por equipos como el CF Gandia, Jávea, Benigànim o Pego y ya ha vivido situaciones similares: «Vengo de una situación difícil, porque está claro que no es fácil ganar partidos estando en una dinámica negativa pero la vamos a cambiar».

Alberto Parras dirigió ayer su primera sesión como entrenador y las primeras sensaciones no pueden ser mejores: «El entrenamiento me ha dado muy buenas sensaciones y el equipo tiene muy buena gente. Hay un buen plantel que no merece estar ahí y es extraño, pero ya sabemos como es esto, cuando te metes abajo todo sale al revés. Pero lo vamos a sacar».

El Castellonense es otro de los escollos que se presentan en este tramo del campeonato y Vaello lo tiene claro: «El domingo saldremos a ganar pese a que el rival es el líder. Vamos a hacer muy buen partido, estamos convencidos. Allí tendremos que ir todos a una. A partir de ahí saldrán los resultados».