Los turistas acuden al Centre por el mal tiempo y las tiendas venden un 30% más Turistas visitando la calle mayor del Centre Històric de Gandia. / L.B. Los visitantes dejan la playa en jornadas nubladas como la de ayer y optan por acudir a centros comerciales y al casco urbano de Gandia LUISA BORI GANDIA. Sábado, 11 agosto 2018, 00:39

Los días nublados son considerados por muchos los días malos de las vacaciones de verano. El mal tiempo entristece a los turistas que han buscado un destino costero para pasar sus días de descanso disfrutando del turismo de sol y playa. No obstante, para los comerciantes de la ciudad de Gandia este tipo de días son los buenos, pues las ventas aumentan considerablemente respecto al resto de jornadas de la temporada vacacional.

Los comerciantes del Centre Històric están de acuerdo, los días nublados es cuando los visitantes deciden acercarse a los comercios. Sin el sol, la playa pierde su atractivo y las ventas aumentan, según bastantes comerciantes, en un 30%.

La dependienta de una tienda de bolsos de la calle mayor lo tiene claro, los días de mal tiempo aumentan las ventas. Según señaló las ventas llegan a aumentar hasta un 30% en comparación con el resto de días de la temporada estival. No obstante, no todos los días de mal tiempo son igual de positivos. «Los días de lluvia no vienen tanto como los días que está encapotado, al no estar el centro cerrado prefieren irse al centro comercial», declaró la trabajadora.

El dueño de una zapatería de la zona coincidió con la vendedora de bolsos y añadió que los días de lluvia «son peores que los soleados». El comerciante señaló también que este verano está siendo más duro para las tiendas del centro que los anteriores. El vendedor explicó que mientras en años pasados cada visitante acudía al Centre històric por lo menos una vez, en esta temporada estival «la gente no viene a Gandia». Según el trabajador los días nublados las ventas se incrementan en un 30% aproximadamente. «Es el primer día de mal tiempo del verano y ya se nota otro ambiente», puntualizó.

Por su parte la trabajadora de una tienda de moda de la calle mayor se mostró de acuerdo con el resto de comerciantes en que se nota un incremento en las ventas y añadió que si se junta un día de lluvia con un fin de semana «es cuando más gente viene». La trabajadora tiene claro el motivo del incremento de clientes «si la gente no puede ir a la playa viene al casco urbano o va al centro comercial», declaró.

Parece que todos los comerciantes coinciden en las consecuencias de las nubes en el cielo gandiense. «los días de mal tiempo que no apetece ir a la playa se nota bastante el incremento de ventas respecto al resto de días del verano», explicaba una trabajadora de una tienda de moda y zapatos de la calle mayor. Según explicó la dependienta, coincidiendo con otros comerciantes de la zona, aunque los días de mal tiempo sean los de más clientela los lluviosos son los de menos, pues la gente acude al centro comercial que está cubierto.