Tres candidatos elegidos en las urnas renuncian al acta de concejal

Los futuros ediles de los municipios de la Safor para la próxima legislatura ya han recogido sus actas de concejales, aunque tres han decidido no hacerlo. Se trata de Toni García y Àngela Pla del Partido Popular de Ròtova y de Ángel Boluda del PSPV de Palmera, aunque las tres renuncias son por motivos diferentes. Para los populares la razón hay que buscarla en la derrota en las urnas, mientras que para el socialista se debe a una traba electoral por la que resulta «inelegible» al ser policía local.

La derrota del Partido Popular en Ròtova ha dejado las primeras renuncias. García, actual alcalde en funciones, ha decidido abandonar la política tras dos décadas de alcalde a las que hay que sumar otros cuatro años de concejal en la localidad. El Partido Popular llevaba 32 años al frente del Ayuntamiento y ahora las urnas han dado la victoria en la localidad a Compromís que ha conseguido cinco concejales, uno más que el PP, aunque la diferencia entre ambos partidos es de sólo siete votos.

García ha señalado que la decisión era «un pacto que teníamos en la lista» y así se acordó en el caso de perder en las elecciones el respaldo de los vecinos. El primer edil popular considera que es momento de «pasar página, dar un paso atrás y que entre gente nueva».

No obstante, García ha afirmado que «está a disposición del nuevo gobierno y de la oposición para ayudar en lo que necesiten». «Si nos llaman, ahí estaremos, siempre por el bien de nuestro municipio», ha indicado el alcalde en funciones que a partir de ahora se centrará en su profesión y se mantendrá alejado de la política.

Junto a García también abandona la portavoz del ejecutivo local en esta legislatura. Pla era la número dos de la candidatura y llevaba 16 años de edil donde estaba al frente de la Concejalía de Bienestar Social, Mujer, Gent Gran, mientras que anteriormente dirigió las áreas de Economía y Hacienda.

En cambio en Palmera, el socialista Boluda no ha podido recoger el acta de concejal tras encabezar la lista del PSPV en el municipio. Boluda es policía local en el municipio y no puede ostentar un cargo público, aunque existe la posibilidad de coger una excedencia por motivos especiales, que era la intención, aunque no ha sido posible.

Desde el PSPV comarcal, Voro Femenía, ha indicado que cuando se ha detectado que es «inelegible» ha tenido que renunciar. Desde Compromís habían denunciado el caso ante al junta electoral. Precisamente al formación nacionalista seguirá gobernando en Palmera con siete ediles frente a los dos del PSPV.