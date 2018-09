Mas: «Con Toni Puig no hemos podido ni sentarnos a presentarle una propuesta» Ximo Mas con la edil Lydia Morant en una rueda de prensa. / lp El presidente del Club de Còrrer El Garbí afirma que la entidad lo único que hizo fue plantear la viabilidad del proyecto a sus entrenadores S. ROCA GANDIA. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:28

El Club de Còrrer el Garbí expuso ayer en boca de sus dos máximo mandatarios, Ximo Mas y Jordi Pascual, presidente y directivo, la situación en la que queda la entidad tras la marcha de Toni Puig y la más que presumible de todos sus atletas. Ambos reconocen que hubieran preferido llegar a un acuerdo pero anteponen la viabilidad del proyecto a cualquier situación personal.

Pascual fue claro al hablar de las dificultades del club en el plano económico y la necesidad de reorganizarse: «este club inició sus andaduras hace muchos años salido de la nada y ha llegado donde ha llegado. Como todos los clubes hay ciclos buenos y malos. Si tenemos que dar un paso atrás y volver a subir, lo haremos antes que estar poniendo en peligro la viabilidad del club».

Sobre el desencuentro con el entrenador que más éxitos ha conseguido para el atletismo local dijo: «Puig se va porque no hemos llegado a un acuerdo. El club está abierto para todas las personas que quieran venir a sumar. También se ha ido David Varela y no se ha formado tanto revuelo. Ojalá se hubiera quedado pero la situación es la que es y sólo nos queda pensar en el presente y en el futuro del club. A nosotros nos preocupa el nuevo proyecto y los nuevos objetivos. Tenemos que seguir sumando atletas de la base como hemos hecho siempre».

Recientemente, Puig ha hurgado en la herida publicando fotos de su equipo de entrenamiento con el torso desnudo, evitando así mostrar las camisetas del club, en un claro mensaje de que su grupo probablemente abandonara la entidad. El presidente no escondió su contrariedad: «claro que hay detalles que nos molestan. Esa foto tiene intención porque se puede entender que los atletas se van, pero a nosotros nadie nos ha dicho nada. Nosotros hemos intentado ponernos en contacto con el entrenador y no ha sido posible. Este club siempre tendrá las puertas abiertas para todo aquel que quiera venir a sumar y ayudar a crecer».

Falta de comunicación

El máximo dirigente del club morado hizo una reflexión sobre los intereses personales y las necesidades del club. «Los éxitos de los entrenadores son en parte gracias al club. Por delante de las personas está la entidad. Yo no sé si ha habido falta de respeto hacia al club, pero desde luego si que hay una falta de comunicación que no ha sido buena para las dos partes. Nos sorprendió mucho recibir un burofax comunicándonos la baja de Toni el día 4 de septiembre. No hemos podido ni sentarnos a presentarle una propuesta».

Para Pascual, «a parte de las formas, lo importante es el club y lo que hemos buscado es un plan de viabilidad tanto a nivel deportivo de élite, de base y de corredor popular. A partir de ahí hicimos una negociación y planteamos nuestra idea». El club confirmó que Juanvi Escolano se mantiene en la escuela como principal referencia técnica. Está por ver si se mantienen todos sus lanzadores.