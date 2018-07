El Tavernes-Gandia abrirá la liga de Regional Preferente Los integrantes de la UE Gandia, durante un entrenamiento. / LP El calendario del grupo III depara multitud de derbis con Portuarios, los recién ascendidos Pego y Rafelcofer y el Denia de Diego Miñana REDACCIÓN GANDIA. Sábado, 28 julio 2018, 00:01

La liga de Regional Preferente se presenta más competida que nunca después de la confección del grupo III y de la elaboración del correspondiente calendario. Gandia, Portuarios, Tavernes y los recién ascendidos Pego y Rafelcofer junto con el Denia de Diego Miñana, deparan una temporada plagada de derbis de rivalidad por proximidad geográfica que otorgan al campeonato un aliciente añadido a la igualdad que siempre ha existido en esta liga.

El calendario ha querido ser caprichoso y, como no podía ser de otra forma, la primera jornada depara el partido del morbo con el derbi en el Municipal Vallero entre el Tavernes y el Gandia con Esteban Cana por primera vez en el banquillo rival. Ni una jornada ha dejado pasar el destino para que se vuelva a ver el técnico de Torrent con su ex equipo, aunque no será el único, porque en las filas del conjunto rojillo también militan otros ex gandienses como Rubén Navarro, Castaños o Adolfo.

El Portuarios abrirá la liga en Alginet, el Rafelcofer debutará en Muro, el Pego recibirá al Carcaixent y el Denia viajará a la cancha del recién ascendido Enguera. Precisamente, el técnico dianense Diego Miñana dio ayer su punto de vista sobre el grupo: «pienso que se va a mantener la dinámica de las últimas temporadas porque es un grupo muy igualado con varios equipos con el mismo objetivo». En cuanto a los equipos de la zona que disputan la liga comentó: «por un lado va a ser muy atractivo para los espectadores porque son partidos que todo el mundo quiere jugar y hay mucha intensidad, por el contrario son partidos en los que en cualquier sitio puede saltar la sorpresa, aunque siempre es algo positivo ver a equipos como Pego o Rafelcofer, a los que felicito, en esta liga».

El Rafelcofer debutará en casa ante el Ollería el 9 de septiembre, el Gandia recibirá al Pego ante su afición en la segunda jornada y el Portuarios al Muro.

El Portarios de Salva Moratal arranca el lunes la pretemporada con algunas caras nuevas como las de Ferrando o Brines y las renovaciones de Beltrán, Didac o el guardameta Sergio.