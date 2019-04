El Tavernes vence a L'Alcúdia y logra uno de los puestos de promoción a Tercera REDACCIÓN Lunes, 29 abril 2019, 23:33

gandia. El Tavernes resiste el empuje de los tres equipos de la cabeza, Denia, Castellonense y Benigànim y sigue sumando a falta de tres jornadas para que acabe la liga. Su última victoria ante L'Alcúdia por tres goles a uno les mantiene al acecho, a sólo tres puntos, y justo en vísperas del gran duelo ante su gran rival, el Benigànim.

Los de Cana tienen 58 puntos mientras que el Benigànim suma 61. Por este motivo, la próxima jornada puede resultar decisiva. Una victoria de los valleros les metería de lleno en puestos de play-off pero una derrota les dejaría prácticamente fuera.

Si hay reparto de puntos, todo quedará a expensas de las últimas dos jornadas en las que el Tavernes recibe al Contestano, en puestos de descenso y visita al Pego, ya sin nada en juego desde hace bastantes semanas .

El técnico reconoce que no va a ser fácil: «Mi equipo va a pelear a muerte hasta el final, eso seguro, pero los de arriba no ceden y no es fácil; pero nadie nos mirará a los ojos y nos dirá que no nos hemos dejado la vida por conseguirlo». Puro Cana.

Desde que comenzó la liga, el Tavernes ha estado siempre peleando por las primeras posiciones, aunque una mala racha goleadora entre fin de año y principio de ejercicio les hizo perder comba con la distancia.

En la cabeza se mantiene además la pugna por la primera plaza, encarnizada a más no poder entre Castellonense (65) y Denia (66). En ambos existe representación de la comarca. Bertó, Cháfer, Miñana, Tano o Jordi Aparisi luchará hasta el final por el título.