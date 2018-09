El Tavernes se impone a un UE Gandia que mereció más en el debut de Gomar Once inicial de la UE Gandia, antes del encuentro ante el Tavernes disputado en el municipal vallero. / lp El conjunto viola reclamó un penalti a favor y protestó el señalado a Joan Talens, que sirvió para adelantar al equipo local REDACCIÓN GANDIA. Martes, 4 septiembre 2018, 00:00

La UE Tavernes se impuso por dos goles a cero en el partido correspondiente a la primera jornada de liga que le enfrentó a la UE Gandia en el municipal de la Valldigna.

El conjunto entrenado por Esteban Cana consigue así estrenarse en el campeonato con una victoria en un derbi en el que los visitantes merecieron mejor fortuna ya que, pese a la mala pretemporada que han realizado, la imagen del equipo fue muy buena.

El partido arrancó con una clara ocasión de Juanxo que sólo ante el guardameta local no pudo finalizar una jugada que podría haber adelantado a los suyos.

Gomar se mostró satisfecho con sus jugadores: «Creo que hemos hecho un gran partido»

El Tavernes se dispuso a controlar el juego pero la fuerte presión de los gandienses en el centro del campo y sus contraataques mantuvieron en jaque a la defensa local.

El catalán Bernat fue un dolor de cabeza para la zaga del Tavernes mientras que Joan Talens, con su corpulencia y juego de espaldas al marco contrario, puso en dificultades a la defensa de Rafa Gomar.

El derbi comarcal tuvo polémica porque el Gandia reclamó un penalti a su juicio claro sobre Bernat, cuando el extremo se adentraba en el área y fue derribado por un defensor del otro equipo.

A los escasos minutos se produjo otra jugada polémica aunque en esta ocasión en el área contraria y también los visitantes protestaron la señalización de un penalti que finalmente adelantó al Tavernes tras un contacto entre Córdoba y Talens.

Al finalizar el partido Esteban Cana reconoció que los suyos no habían hecho un encuentro brillante: «Los derbis no se juegan, se ganan y hoy lo importante era ganar y nosotros lo hemos conseguido. Es verdad que no hemos hecho un partido brillante, enfrente teníamos un equipo que nos ha jugado muy bien y sabía dónde apretarnos, pero estuvimos atentos para poder aprovechar las ocasiones que tuvimos y creo que el resultado es justo».

Por su parte, Rafa Gomar se mostró muy satisfecho con el rendimiento de los suyos: «Creo que hemos hecho un gran partido. Los chicos han interpretado muy bien todo lo que hemos trabajado durante la semana y su rendimiento ha sido muy bueno ante un rival que estará arriba. Nosotros vamos a ir creciendo partido a partido porque tenemos una plantilla muy joven que necesita todavía acoplarse».