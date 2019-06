«Tavernes tiene grandes posibilidades turísticas que debemos explotar más» Sergi González en el salón del comisiones del Ayuntamiento. / r. e. El edil de Compromís recibirá la vara de mando el próximo viernes pero ya planea proyectos para impulsar el sector y la industria en la localidad Sergi González Candidato a la alcaldía ROCÍO ESCRIHUELA TAVERNES. Viernes, 28 junio 2019, 23:57

En sólo una semana Sergi González pasará de ser un concejal novel en política a ocupar el sillón de la alcaldía de Tavernes tras la renuncia de Jordi Juan para ser secretario autonómico. González será elegido primer edil del municipio, si nada lo impide, el 5 de julio. Afronta esta etapa con confianza y seguridad y está dispuesto a rebatir las palabras de aquellos que le consideran inexperto para afrontar el reto.

-¿Qué hace un ingeniero en telecomunicaciones en política? ¿Qué le convence para dar el paso?

-Esta decisión no es de ahora. Todo empezó hace años cuando decidí involucrarme en la vida asociativa de Tavernes. Me di cuenta de que era algo que me llenaba mucho y se me daba bien. Notaba que la gente valoraba mi trabajo y desde ese momento no he dejado de estar en contacto con las asociaciones. Cuando Jordi me propuso formar parte de la lista no me lo pensé porque creo que iba alineado con lo que a mi me gusta hacer. Las circunstancias nos han llevado a que ahora sea el candidato a la alcaldía pero a veces la vida te lleva por estos caminos y he decidido aceptar. Estoy con ganas, con ilusión y con mucha confianza de que las cosas van a salir bien.

-¿Cuando asumió el cargo de concejal pensaba en algún momento que iba a pasar esto?

-No. A quien le gusta la política ser alcalde de tu pueblo es lo máximo. Yo a veces lo pensaba, pero no esperaba que esto fuera tan rápido. Cuando has sido elegido en una lista y las circunstancias llevan a que el alcalde se marche, el partido ha de escoger un nuevo candidato. Por unanimidad la asamblea me eligió y yo estoy agradecido por esa confianza que me han depositado, y espero no sólo devolverla a todo el colectivo de Compromís, sino a toda la ciudad.

-¿Le ha dado Jordi Juan algún consejo o se lo ha pedido?

-Le he dicho que siempre que le llame me coja el teléfono para resolverme cualquier duda o darme consejo (risas). Para mi Jordi es un referente porque lo que ha hecho en Tavernes y en Valencia tiene un valor incalculable. Es una persona que debo tener en cuenta y no sería inteligente por mi parte no tenerlo cerca para que pueda aconsejarme en cualquier situación.

-Ser alcalde sin apenas haber pasado antes por ser edil, ¿es una ventaja o un inconveniente?

-Voy a darle la vuelta a esta situación. Mucha gente dice que soy inexperto pero soy una persona que ha estado muchos años trabajando en empresas, y sobre todo en compañías americanas he visto como trabajan en equipo y la importancia y el valor que le dan. Mi idea es esa. No quiero ser el que haga las cosas o las consiga, quiero que sea el equipo. Tenemos gente con experiencia y quiero aprovechar eso.

-Trae también como referencia su paso por clubes deportivos donde el equipo es importante.

-He conseguido forjar un carácter que se basa en conseguir que tu equipo trabaje en pro del proyecto. En los clubes y asociaciones todo el mundo es voluntario y conseguir que un equipo de voluntarios trabaje para mejorar el proyecto me ha permitido desarrollar habilidades que espero extrapolarlas al equipo de gobierno para conseguir el máximo beneficio para Tavernes.

-Habrá remodelación de gobierno, ¿se dedicará sólo a la alcaldía o asumirá delegaciones?

-Obviamente habrá remodelación pero la situación depende de si llegamos a la investidura con pacto con el PSPV o no. Las competencias que tenía no podré asumirlas porque la alcaldía me va a quitar mucho tiempo. Mi idea es quedarme con la Concejalía de Hacienda porque me va a permitir entender mucho el funcionamiento del Ayuntamiento. Además es un área que me atrae y me gustaría poder disfrutarla.

-Será una legislatura de diálogo para buscar acuerdos con la oposición, ¿se considera dialogante?

-Hay dos escenarios: conseguir alcanzar un pacto o gobernar en minoría. En el segundo caso, habrá muchos temas que deberemos negociar con otros grupos y me considero una persona abierta y dialogante. Tengo buen carácter y no creo que tengamos problemas si todos buscamos el interés general de Tavernes. Creo que el hecho de tener continuamente que hablar con la oposición nos hará crecer al equipo de gobierno.

-¿Qué proyectos son más necesarios para Tavernes?

-La situación del Ayuntamiento es buena porque tiene capacidad de inversión. Hay planes en marcha como el colector de la playa, la piscina o el muro del Vaca. Mi idea es conocer el detalle de todos los proyectos y ser continuista para conseguir cristalizarlos en esta legislatura. Mi intención no es hacer grandes cambios.

-¿Qué le hace falta a Tavernes para atraer más industrias?

-Se ha trabajado mucho en mejorar los polígonos industriales pero es algo a lo que hay que darle un empujón. Si no tienes suelo industrial es imposible porque es lo primordial. La reciente electrificación del Golfo nos permitirá tener ese suelo y tener posibilidades reales de que las empresas puedan instalarse en Tavernes. Hay que dar un impulso al polígono de El Pla, el Teularet y el Golfo.

-¿Qué se necesita para impulsar el turismo y la playa?

-El turismo tiene que ser muy importante para Tavernes. Tenemos grandes posibilidades turísticas que no se están explotando todo lo que podríamos y creo que es obligación de la administración pública conseguir darle la forma para que se explote mucho más de lo que se está haciendo. Eso atraerá gente y generará actividad social y económica y alrededor de eso aparecerán iniciativas privadas que pueden impulsar aún más ese turismo y al final será un círculo virtuoso que nos beneficiará a todos.