«La subida de la temperatura del mar favorecerá las lluvias torrenciales» Mónica López, jefa del Tiempo de TVE, alerta del «problema gordo» del cambio climático y pide la implicación de todos en esta lucha ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Martes, 30 octubre 2018, 00:45

La jefa del Área del Tiempo de TVE, Mónica López, alertó ayer en Gandia de los episodios de lluvias fuertes que se producirán en el futuro en el Mediterráneo. López, habló de los efectos del cambio climático y sus consecuencias y advirtió de los problemas del clima mediterráneo donde auguró más sequías y lluvias torrenciales.

López, licenciada en Física, fue la ponente de la conferencia inaugural del curso académico del Campus de Gandia, pero antes de impartir su charla, conversó con los medios de comunicación. La responsable del espacio de meteorología de la televisión estatal alertó de «más sequías, más intensas y más frecuentes».

La presidenta de la Asociación de Comunicadores de Meteorología (Acomet) hizo hincapié en las condiciones climatológicas de las comarcas de la Safor y la Marina Alta destacando que «aquí no sabe llover y en el futuro será peor. Lo poco que lloverá, lo hará todo de golpe».

López explicó que parte de culpa de esta situación viene provocada por la orografía del terreno en esta área mediterránea. La jefa del Tiempo de TVE detalló que el hecho de que la temperatura de la tierra aumente significa que aumenta también tanto la temperatura del aire como del mar. «Un mar más caliente provoca más evaporación, más cantidad de humedad en la atmósfera y eso favorece que las lluvias sean más fuertes», apuntó.

Ante esta perspectiva, «en un futuro, en esta zona donde las lluvias torrenciales se producen con cierta frecuencia, tendremos más gasolina, para que puedan producirse».

Aunque López matizó que «no podemos decir que las lluvias torrenciales en el Mediterráneo sean causa del cambio climático porque no lo sabemos, pero episodios como los ocurridos en las últimas semanas serán más intensos en el futuro».

Respecto al cambio climático, López destacó la idea de que «es importante que la gente sepa que es un problema y que está en manos de todos» y apeló a la comunicación de sus efectos como uno de los «grandes retos de la humanidad». López incidió en que el principal problema es el «desconocimiento porque la ciudadanía no entiende la magnitud de la tragedia».

La jefa del Área del Tiempo de la televisión estatal aseguró que «la crisis económica ha hecho mucho daño al cambio climático» y basó su afirmación en que la aparición de problemas más cercanos a la ciudadanía han hecho «desaparecer el interés de la gente». La presidenta de Acomet aludió a que «el interés depende mucho de lo que te pueda afectar a ti».

También explicó la falta de interés de la ciudadanía en este «problema gordo porque la gente cree que no va con ellos, pero nos afecta a todos y sí que está en nuestras manos». López reconoció que es «un tema complejo por su contenido en si, un lenguaje pesado, que no vende, no es sexy y no da titulares». López apuntó a que en países como Canadá ya son muy visibles los efectos del cambio climático que se pueden observar en la subida del nivel del mar y eso ya no es un pronóstico de lo que vendrá, «es una evidencia».

La jefa del tiempo de la televisión pública nacional puso a Benidorm como ejemplo de modelo de vivienda sostenible por su verticalidad. Unas construcciones que van dirigidas a intentar desplazarse menos y que se ven como una apuesta de futuro.