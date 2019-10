Sólo 60 vecinos de Marxuquera piden ayudas para reparar las casas afectadas por el incendio Más de un año después del incendio los restos del fuego siguen visibles en el paraje de Marxuquera junto a la CV-675. / r. escrihuela Los propietarios recibirán entre 12.000 y 15.000 euros de los 1,8 millones que destina el Consell y el ejecutivo recuperará la cuantía sin adjudicar ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Sábado, 5 octubre 2019, 00:47

El 30 de septiembre finalizó el plazo para que los vecinos de Marxuquera afectados por el incendio pudieran solicitar las ayudas que destinó el Consell para paliar los daños en las viviendas afectadas por el fuego del verano de 2018. Sólo 60 propietarios son los que han acudido a la oficina de atención a los afectados que ha estado abierta los últimos meses en el Ayuntamiento de Gandia para ayudar a los vecinos con todos los trámites de la solicitud.

La Generalitat destinó un importe total de 1,8 millones de euros para reparar viviendas y equipamientos de los afectados que lo solicitaran y aportaran la documentación requerida para justificar los daños. Tras cerrarse los plazos establecidos, han sido sólo 60 los que han pedido acogerse a esta línea de subvenciones.

Los propietarios podían optar a una cuantía máxima de entre 12.000 y 15.000 euros dependiendo si la vivienda es de primera o de segunda residencia. Estos importes servirán para completar las aportaciones que hayan hecho los seguros particulares, así como las ayudas de otras administraciones.

Los afectados aseguran que muchos no piden el dinero porque saben que no cumplen los requisitos

Tras estas solicitudes y contabilizando un importe máximo para cada una de las viviendas, que presumiblemente no será así para todos los beneficiarios, la cifra asciende a 900.000 euros. Así, que la mitad del importe destinado a estas ayudas, se quedará sin adjudicar a ningún particular.

Por esta razón, y al igual que pasó con las subvenciones que la Generalitat concedió para ayudas agroforestales, el Ayuntamiento de Gandia recuperará el importe. El edil de Gobierno Interior y Coordinación Administrativa, José Manuel Prieto, apuntó a LAS PROVINCIAS, que desde el ejecutivo «no vamos a dejar que se pierda el dinero, así que lo destinaremos a invertir en la parte pública», aunque no quiso aventurarse en dar cifras respecto al remanente con el que podrá contar el Consistorio, ya que aún no está hecha la adjudicación definitiva a quienes solicitaron la subvención.

Reforestación

Situación similar es la que sucedió con el importe destinado a paliar los daños en las parcelas agroforestales que tras realizar la solicitud por parte de los afectados, sólo ocho personas, sobró un remanente de 200.000 euros de los 269.000 euros que dispuso la Generalitat. Una cuantía que en su día desde el ejecutivo apuntaron que se destinaría a reforestar la zona afectada de Marxuquera.

Ahora, y una vez se analicen las solicitudes presentadas por los más de medio centenar de vecinos que han acudido a la oficina, y se concedan a quienes cumplan las condiciones establecidas, el gobierno calculará el remanente que tendrá para libre disposición, que podrían ser alrededor de 900.000 euros. El edil indicó que casi el 100% de los solicitantes recibirán el importe que han solicitado.

Aunque no se han valorado hasta la fecha las solicitudes porque el plazo finalizó el lunes, el ejecutivo sabe que podrá contar con mayor presupuesto para acondicionar aquellas infraestructuras que fueron afectadas por el incendio de agosto de 2018. Prieto apuntó que el remanente se destinará a recuperar zonas verdes, renovar equipamientos y también a la rehabilitación del puente de acceso a Montepino que presenta daños en la estructura.

Por su parte, los vecinos se han mostrado decepcionados con las condiciones impuestas para optar a las ayudas y por eso son muchos los que aseguran que no han presentado la documentación para la solicitud porque creen que no les van a conceder ninguna cuantía.

Así lo ha expresado una de las afectadas, Lola Martín, presidenta de la asociación de vecinos de Montepino, que es una de las propietarias que no ha tramitado la solicitud. «A cuatro personas de nuestra urbanización les han dado 12.500 euros y eso que se les había caído toda la casa abajo, así que a los que tenemos menos daño, ¿qué nos van a dar?», se pregunta esta afectada.

Martín apuntó que entre las tres urbanizaciones (Montepino, las Cumbres y Montesol) son unos 140 propietarios, por lo que sólo 60 peticiones de ayuda, son pocas. Según ella, el motivo está en que «si tu lees las condiciones, sabes que ahí no entras porque no cumples los requisitos, así que por eso los vecinos no van».

En su caso, la presidenta vecinal añadió que el seguro privado sólo se ha hecho cargo de poco más de un tercio de los daños, y el resto lo tiene que pagar ella sin ayudas. Martín también pidió que al Consistorio que les ayuden a arreglar los árboles y a cortar los que presentan riesgo de caída que pueden ocasionar desperfectos en algunas viviendas.