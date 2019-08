Seis falleras de Tavernes acompañan a Cristina Martí en la corte de honor de 2020 Cristina Martí, de negro, con las falleras de su corte de honor. / lp La máxima representante de la fiesta josefina llamó una a una a las chicas para que formarán parte de su comitiva IÑAKI LÓPEZ Miércoles, 7 agosto 2019, 00:31

tavernes. Las fallas de Tavernes completaron su organigrama con la elección de las seis falleras que formarán la Corte de Honor de la Fallera Mayor del municipio, Cristina Martí Martínez. Una vez acabado el plazo de presentación de candidaturas para formar parte de la comitiva de la máxima representante, eran nueve las falleras de diferentes comisiones que se postulaban para ocupar el cargo.

A partir del cierre de este periodo, los representantes de la Junta Local Fallera de Tavernes con su presidente Ximo Pons a la cabeza, fueron los encargados de valorar las condiciones de cada una de ellas y elegir a las seis definitivas. Tres de ellas tuvieron que ser excluidas al ser superadas por las baremaciones que llevó a cabo la Junta. Los aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de elegir y descartar, estuvieron basados en exclusiva en aspectos falleros. Valoraron los años de experiencia de cada una de ellas en sus respectivas comisiones, los cargos de responsabilidad que han ostentado, el currículum fallero en la propia Junta o lo que habían aportado a esta festividad tan importante en la localidad vallera.

Cuando el presidente Pons y las personas de su equipo tuvieron decidido quiénes serían las seis escogidas, la Fallera Mayor de Tavernes, Cristina Martí Martínez, procedió a llamar una a una a las chicas que la acompañarán durante todo su año. La particularidad de las llamadas estuvo en que la Junta no le dice a la máxima representante el nombre de la que recibe la llamada, por lo que tanto la Fallera Mayor como las seis elegidas para su Corte no sabían quiénes eran hasta que no se respondieron a la llamada. De esta manera les comunicó a todas que eran las elegidas y descubrió al mismo tiempo quiénes serán sus fieles compañeras durante todo el curso fallero.

Anna Muñoz, Anna Kavanagh y Eva Muñoz, de la falla 'La Vía'; María Ciscar y Anna Brines, de la falla Prado; y Lidia Grau, de la falla 'La Dula', son las seis falleras que ocuparán los puestos de honor en todos los actos a los que acudan junto a Martí, Pons y el resto de la comitiva fallera que forman las comisiones de la localidad. Según informó a LAS PROVINCIAS el presidente de la Junta Local Fallera de Tavernes, el siguiente acto al que ya acudirá tanto la Fallera Mayor como su Corte de Honor al completo será la bajada y la subida del patrón de Tavernes en las fiestas del municipio. Se trata de un acto tradicional que pone de manifiesto la importancia de la fiesta fallera en la historia de Tavernes con la presencia de sus máximas representantes.