La periodista y consultora en comunicación Maribel Vilaplana. La consultora analiza en una jornada de formworking técnicas de comunicación para lograr mayor poder de persuasión ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Jueves, 6 junio 2019

La periodista, consultora en comunicación y ponente de programas de formación de Edem Escuela de Empresarios, Maribel Vilaplana, aborda hoy en Gandia un formworking donde incidirá en la importancia de las herramientas de comunicación para lograr un mayor poder de persuasión. Se trata de la segunda jornada de trabajo organizada por Aesafor y patrocinada por LAS PROVINCIAS.

Vilaplana realizó ayer un símil sobre estas técnicas donde comparó las estrategias empresariales con los métodos para ligar. La periodista apuntó que «hay que salir a 'ligar' con todas las herramientas para ganarte la escucha». Un análisis que valora ante un «mercado competitivo y superpreparado» en el que por este motivo asegura que «no hay que esperar a que se enamoren de ti, sino que tienes que enamorar tu». Unas técnicas que asegura que ella mismo se ha tenido que aplicar tras su salida de Canal 9.

Vilaplana considera que los empresarios son conscientes de la «responsabilidad» que tienen en el tema comunicativo y por eso «ya no se trata sólo de ser buenos, si no que además tienes que parecerlo». «Si no eres capaz de contarlo, no sirve de nada», destacó.

La periodista apuntó que la jornada de hoy en el Urbalab, para la que ya se han agotado las plazas, será una conferencia no un formato taller en el que incidirá en describir qué es la comunicación de alto impacto.

Definición que ella expresa así: «que sucedan cosas». La consultora en comunicación detalló que las personas «estamos acostumbradas a hablar y que la gente escuche rollos y por eso debemos plantearnos la comunicación como una herramienta para seducir, inspirar y provocar».

Vilaplana hizo hincapié en que «hablar por hablar es un error gravísimo tanto para el emisor como para el receptor». Para la periodista la comunicación de alto impacto es vital «para ganarte la escucha, para ofrecer algo interesante, algo que afecte a sus vidas».

La experta en comunicación marca tres objetivos básicos: «que nos atiendan, que nos entiendan y que nos recuerden». Para cumplir con la primera premisa de las tres, Vilaplana considera que deben trabajarse técnicas para que la persona con la que estás hablando no pierda la atención. También es fundamental el recuerdo porque «no se puede contar algo para que se esfume, es necesario y hay que calar en el recuerdo».

La periodista quiso borrar el mito de que para cumplir esto es necesario un «don que tienen algunas personas, pero no es así, sino que se trata de una habilidad ligada a técnicas de comunicación» y que asegura que todos pueden cumplirlas si las trabajan. No obstante, también señala Vilaplana otros aspectos clave como el lenguaje no verbal o la estructura del mensaje que queremos transmitir.

El objetivo de una comunicación debe «despertar la curiosidad» y eso para Vilaplana también es «una habilidad que debemos aprender y debemos trabajarla». «Una habilidad para ver cada uno de lo que es capaz», puntualizó.

También destacó la importancia de la conexión entre personas porque «antes de comenzar a hablar se debe trabajar en conectar con las personas». «La conexión es como salir a ligar», concluyó.