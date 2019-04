Rubio: «Los problemas que hemos pasado dan un valor añadido al título» El técnico Víctor Rubio hablando con el árbitro durante el partido del Angels Vision contra el Valencia Basket. / natxo francés El técnico del Angels Vision UPB Gandia cree que este año llegan a la fase final mejor preparados que la temporada pasada S. ROCA Viernes, 26 abril 2019, 00:25

gandia. Víctor Rubio suma con el de esta temporada su cuarto título de liga como técnico del primer equipo de baloncesto de Gandia. Una gesta basada en el trabajo y en la constancia cuando peor se pusieron las cosas.

Precisamente por eso, por las adversidades sufridas, algunas de ellas inéditas -la retirada de las licencias causó estupefacción porque no había ocurrido nunca- el título de liga conseguido esta semana tiene un valor especial: «de todos los años que hemos pasado, en este las dificultades han sido notables. La marcha de los extranjeros nos dejó muy tocados pero ahí supimos mantener el tipo y mantenernos a buen nivel. Eso nos hizo más fuertes».

El técnico gandiense señaló que el tramo final de esta temporada ha servido para que el equipo alcanzara su mejor momento. Rubio sostiene que llegan mejor a la fase final que en la anterior edición: «en la última fase final ya dije y desgraciadamente tuve razón que no llegábamos bien porque no éramos sólidos en defensa. En esto hemos mejorado mucho este año, sobre todo en el último tramo del campeonato y estoy seguro de que nos ayudará en la final four».

Rubio valoró la intención del club de conseguir organizar la fase final: «nuestra afición se lo merece y Gandia ha demostrado su capacidad para organizar este tipo de eventos». Aunque el entrenador del Angels Vision cree que Tarragona parte con ventaja para albergar esta fase: «el hecho de que Berni Álvarez sea su entrenador y con los contactos que tiene en la federación podría decantar la balanza a su favor».

De momento el club está esperando la decisión de la FEB sobre qué ciudad será la organizadora. Además de Gandia y Tarragona, también se han presentado Melilla y Algeciras. La competición se disputará del 16 al 19 de mayo.

El Angels Vision se proclamó campeón de liga matemáticamente esta semana tras la victoria del Valencia Basket sobre el Hero Jairis, segundo clasificado. Sin embargo, Rubio no ha podido saborear del todo el éxito de la liga en una semana extraña por el éxodo al pabellón del Raval donde el sábado recibirán al Servigroup Benidorm ante la coincidencia de otro evento deportivo en el pabellón donde habitualmente juegan sus partidos.

Ante esta situación, el técnico señaló que «para nosotros ya es complicado cambiar de escenario para nuestros partidos como para encima no hacerlo en las mínimas condiciones». «El martes no estaban los aros con los que vamos a jugar, las canastas no tienen anclajes, en fin, que no va a ser una semana fácil. Por suerte no nos jugamos nada», apuntó Rubio.

El club está preparando el pabellón para poder acoger a todos los aficionados ya que las dimensiones de esta instalación son más reducidas.