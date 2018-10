El UPB repite en casa y busca dar la primera victoria a su afición Sultán Aminu entrando a canasta ante la oposición de un jugador del Hero Jairis. / upb gandia El conjunto de Víctor Rubio juega el segundo partido consecutivo en Gandia ante un Benidorm que todavía no sabe lo que es ganar en liga S. ROCA GANDIA. Sábado, 20 octubre 2018, 01:19

El Units Pel Bàsquet Gandia vuelve a jugar en casa con la intención de limpiar la imagen de su debut. Será hoy y el rival el Servigroup Benidorm a partir de las 19.30 horas, en la tercera jornada de la Liga EBA.

Los gandienses afrontan el partido con el objetivo de resarcirse de la derrota ante el Hero Jairis de la pasada jornada. Aquel partido no fue el mejor comienzo ante sus seguidores más fieles y ahora nadie piensa en que se repita el mismo escenario.

Ganar es el único objetivo de los locales para evitar de esta forma plantarse en la cuarta jornada con dos derrotas consecutivas y además teniendo que enmendar la racha a domicilio.

Para este partido, Víctor Rubio dispone de toda la plantilla al completo, y ya sabe lo que es ganar al conjunto alicantino. Fue en la pasada Lliga Valenciana frente al conjunto de Óscar Retortillo, aunque la historia ahora es completamente diferente, entre otras cosas, porque ambas plantillas están mucho más completas que en septiembre, y los dos equipos más rodados.

El técnico murciano tiene la misma preocupación que su oponente: ganar y no agravar el arranque liguero: «no es una buen cancha para enmendar la última derrota, que por cierto, nos hizo bastante daño porque no contábamos con ella. En Gandia todos sabemos que el público anima mucho y no va a ser fácil. Espero un encuentro sin grandes diferencias».

En cuanto a la liga, el técnico rival de hoy comparte la opinión generalizada que apunta a una competición muy igualada: «yo creo que estamos ante un grupo con una igualdad máxima, cualquier equipo va a ser capaz de sorprender en cualquier cancha y esto lo va a hacer más atractiva».

Mejora defensiva

En cuanto al técnico gandiense, Víctor Rubio, ha hecho especial hincapié durante toda la semana en una mejora del capítulo defensivo, así como una mejor selección de tiro que permita mejorar los porcentajes de los últimos partidos, base seguramente de las derrotas en la liga y en la competición autonómica.

Después de las dos primera jornadas, tan sólo un equipo permanece invicto, el UCAM Murcia, que suma dos victorias. Otros cinco equipos han conseguido al menos un triunfo: Sha Wellness de Alfàs, Gandia, Basket Cartagena y Hero Jairis. Por contra los equipos que aún no han conseguido sumar ningún triunfo son ServiGroup Benidorm y Cartago Telecom.