El regreso de Omar Saura mantiene viva la esperanza de la salvación en la UE Gandia

Omar Saura debutó el domingo con la UE Gandia y lo hizo a lo grande, con dos goles y una asistencia que le sirvieron a su equipo para sumar, por fin, una victoria. El atacante fue una incorporación 'in extremis' y con apenas un entrenamiento se puso a las órdenes de Alberto Parras para dotar al equipo del 'punch' ofensivo que le ha faltado durante todo el año.

Omar se mostró cauto pese a todo: «no hemos hecho nada, ganar ese partido era casi una obligación para seguir vivos. Lo único que hemos hecho es poder mantener la esperanza. Por desgracia no tenemos margen de error».

La llegada de Omar al equipo ha sorprendido, sobre todo, porque la situación en la tabla es casi imposible de remontar: «A mi me van los retos difíciles. Esta mal, sí, pero no imposible. Le debo mucho a este club y cuando me llamaron no me lo pensé. Dejé aquí muchos amigos y ver lo que confían en mí es también un aliciente más que me motiva».

El atacante no quiere hacer cuentas: «sería absurdo. La única cuenta que vale es la del próximo partido. Ganar en el Grau y seguir soñando; pero el Portuarios va a jugar a tope porque ellos aún no están matemáticamente salvados y ya sabemos como son los derbis».

Para el choque se recupera la figura de Vaello en la portería después del partido de sanción que le impidió jugar el derbi ante el Rafelcofer. El técnico Alberto Parras está pendiente del estado físico de Joan Císcar y Borja Carbó que atraviesan diversos problemas físicos.