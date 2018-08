El rayo deja sin teléfono ni aire acondicionado los juzgados

El rayo que impactó el sábado sobre las 10 horas sobre el edificio de los Juzgados de Gandia dejó varias secuelas en este inmueble que suma ya varias décadas.

Entre los daños que se fueron comprobando según pasaban las horas destaca la avería del aire acondicionado de una de las plantas intermedias del edificio. Ayer mismo, todos los funcionarios de esta parte de la sede trabajaron sin refrigeración durante toda la jornada.

Por otro lado, la descarga eléctrica también afectó a las líneas de teléfono: «Podemos recibir algunas llamadas, pero desde aquí no se puede llamar a nadie, no lo permite el sistema», relató ayer un funcionario a LAS PROVINCIAS, que aseguró no haber visto nada igual «en décadas».

Los daños también afectaron a varios ordenadores de toda la sede del Partido Judicial de Gandia. Al menos, cinco equipos informáticos dejaron de funcionar. «Esto sumado al mal funcionamiento del sistema que nos han instalado ha hecho que la jornada sea un caos», agregaron. A última hora de la tarde, el equipo de mantenimiento de los Juzgadsos de Gandia ya estaba trabajando para reparar, al menos, el aire acondicionado.