Raúl Bravo debutará como técnico con el primer equipo de la UE Gandia Raúl Bravo, nuevo técnico de la UE Gandia, junto al capitán del primer equipo, Raúl Muñoz. / lp El exfutbolista del Real Madrid ejerció como ayudante en el Aris de Salonika y hará la función de jugador-entrenador REDACCIÓN GANDIA. Viernes, 18 octubre 2019, 01:31

La UE Gandia ha buscado en la casa el sustituto para Jesús Moratal, que el martes comunicó al club y a la plantilla que no quería continuar al frente del equipo por falta de motivación. Después de sopesar varias opciones -se habló de Salva Escrivá, Raúl Muñoz o Salva Estruch- la dirección optó por la vía rápida y le ha dado la ocasión a Raúl Bravo de debutar como técnico al frente del club en el que había regresado a los terrenos de juego para vestirse de corto. Ahora, sin descartar seguir jugando y hacerlo con la doble función jugador-entrenador, el ex futbolista del Real Madrid tiene ante sí el reto de situar al UE Gandia en lo alto de la tabla y aspirar al ascenso.

La idea del club es que Bravo siga jugando, aunque ahora está aquejado de una lesión muscular en el gemelo que le ha apartado de los últimos partidos. Sobre ese aspecto el ex internacional reconoció la dificultad de volver a jugar: «después de dos años se nota y creo que jugar arriba me ha perjudicado. Seguramente es verdad que debería hacerlo como central y cuando esté bien jugaré ahí o donde le haga falta al equipo. Espero no jugar y eso será señal de que no hace falta porque vamos bien».

Sobre su debut como entrenador dijo: «me parece un reto bonito, da igual la categoría, cuando haces lo que te gusta y lo que has hecho toda la vida lo que quieres es competir y hacerlo bien. Espero transmitir lo que he aprendido y que los jugadores me ayuden a hacer las cosas bien».

El nuevo entrenador debutará el sábado en El Real tras la confianza que el club ha depositado en él

Para Raúl Bravo su llegada al club se produjo en un momento delicado a nivel personal, pero el regreso a la actividad deportiva le está ayudando en el día a día. Sobre su manera de ver el fútbol dijo: «creo que hay que adaptarse a lo que tienes. En función del tipo de jugador que tenemos jugaremos de una manera u otra».

Ayer se produjo el primer entrenamiento al frente de una plantilla que espera borrar cuanto antes la imagen ofrecida en las dos últimas jornadas. Quique Miró, Jaume, Juan García y el propio Raúl Bravo son bajas por lesión. El debut del nuevo técnico se producirá en el Real de Gandia el sábado.

El conjunto viola comenzó muy bien la liga con sendas victorias, pero ha perdido fuelle en las dos ultimas jornadas lo que le ha hecho perder comba con respecto a los puestos de cabeza. Ahora, el equipo de Raúl Bravo tiene por delante el encuentro en El Real y la visita del Rayo Ibense para intentar retomar la senda de las victorias.