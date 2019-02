Rafelcofer y la UE Tavernes se juegan sus objetivos en el derbi Jugadores de la UE Tavernes defienden el saque de una falta en el Diego Mena de Dénia. / j. zamora El Portuarios Disarp dará un paso de gigante si se impone hoy al Contestano y la UE Gandia viaja al campo del CD Jávea REDACCIÓN Viernes, 22 febrero 2019, 23:56

Rafelcofer y UE Tavernes protagonizan hoy en La Runa a las 17 horas un derbi con objetivos dispares. Los locales lograron una victoria muy importante en Cocentaina y con esa moral afrontan un choque donde parten como víctimas.

El factor campo a favor puede ser la principal arma para el equipo de Jesús Moratal. La UE Tavernes viaja con dudas tras cinco jornadas sin lograr la victoria que les ha sacado de los puestos de promoción hasta en cuatro puntos. Jesús Moratal destacó ayer que su equipo en casa tiene más opciones de conseguir la victoria: «Sabemos que a los rivales les cuesta jugar en un campo como el nuestro más que nada por las dimensiones, pero para ganar al Tavernes vamos a tener que ofrecer algo más».

Por su parte, Esteban Cana vuelve a apelar a la garra de los suyos y espera que recuperen su mejor versión: «Necesitamos tener más acierto de cara a la portería contraria por qué en cuanto a entrega y trabajo no tengo ninguna queja de los jugadores».

Zona de descenso

El Portuarios Disarp recibe al Contestano, que marca la zona de descenso. Los de Salvador Moratal están a cinco puntos del Contestano y si ganan darán un paso de gigante. Para mañana a las 12.15 horas está programado el difícil desplazamiento del UE Gandia a Jávea.

Sin casi margen de error y en una situación límite, el equipo de Alberto Parras apura sus opciones para salvarse. El Jávea lucha por el ascenso y no será un rival fácil.

El técnico gandiense espera recuperar plenamente a Vaello que jugó muy mermado el último partido disputado. Además también podrá entrar en la convocatoria el jugador Joan Ciscar, después de cumplir su sanción por acumulación de amonestaciones.

Parras consciente de lo que se juega su equipo no esconde la importancia de los tres puntos que hay en juego: «Cada partido para nosotros es una final, no tenemos margen de error y eso pesa. Merecemos más de lo que marca la tabla pero eso no vale, sólo cuenta ganar».

Las lesiones de Manu, Carbó y Zaragoza podrían mermar más aún las posibilidades del conjunto que dirige Parras.