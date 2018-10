El Racing Rafelcofer mide la reacción de la nueva UE Gandia en el derbi de La Runa Once inicial de la UE Gandia antes del partido en Torrent. / lp El derbi inédito en Regional Preferente pone a prueba al equipo viola, que llega al partido con el debut de Ángel Ayllón en el banquillo REDACCIÓN GANDIA. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:13

El partido aplazado por la jornada de gota fría entre el Racing Rafelcofer y la UE Gandia se disputa hoy en La Runa, después de una semana convulsa en el seno de la entidad viola. Con el cambio del entrenador y la llegada del nuevo técnico se ha eclipsado en parte el fiasco de la derrota en el derbi contra el Portuarios-Disarp, que terminó con la destitución de Gomar que fue la gota que colmó el vaso y envió a los gandienses a la última posición de la tabla.

El conjunto del Guillermo Olagüe ha pasado de ser el principal espada de la comarca en la liga a verse superado por todos, incluido el Portuarios Disarp, habituado a pelear por eludir el descenso, y el Racing Rafelcofer, recién ascendido y debutante en la liga. Pero así lo han querido el calendario y los resultados.

El encuentro dará comienzo a partir de las 16.30 horas en el campo de un Rafelcofer cuyo técnico, Juanjo Benavent dijo: «Es un derbi y la gente lo afronta con mucha ilusión. Llevamos mucho tiempo sin ganar y aunque perdimos ante el líder la gente salió contenta y tenemos bastante ilusión en ir hacia arriba en la tabla».

Sobre el acierto del equipo en ataque comentó: «Estamos ofensivamente en números de equipo de cabeza, pero el problema son los goles encajados. Si somos capaces de estar más atentos en defensa tendremos más opciones de ir hacia arriba».

Artur por sanción es baja, mientras que Pomar está lesionado desde el partido de Tavernes, aunque el resto de los jugadores está en condiciones de jugar para afrontar este encuentro.

Relevo en el banquillo

Sobre el cambio en el banquillo rival comentó: «Es una pena que Rafa no esté pero seguro que Ángel lo hace bien y no debemos fiarnos de eso. Los dos equipos necesitamos la victoria y será un encuentro con mucha intensidad».

«De ellos me preocupa la intensidad con la que jugarán con el nuevo míster. Creo que el Gandia no estaba teniendo la recompensa al trabajo porque tiene buenos jugadores en varias posiciones. De todas formas a mí lo que me preocupa es mi equipo», apuntó el entrenador del Rafelcofer.

Se espera una gran entrada en el campo de La Runa puesto que se trata de un partido de máxima rivalidad dada la proximidad entre las dos poblaciones y por el hecho de ser la primera vez que el Rafelcofer recibe a la UE Gandia en su estadio en un partido oficial.