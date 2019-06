«El PSPV ha sido generoso pero no es un cheque en blanco» Martes, 18 junio 2019, 00:59

Ana Morell ratificó ayer lo que ya avanzó el pasado sábado: «El PSPV ha sido muy generoso pero no es un cheque en blanco». Los socialistas han dado la alcaldía «sin nada a cambio» pero confían en alcanzar acuerdos necesarios para Oliva y defienden que un Ayuntamiento liderado por las mismas fuerzas políticas que el Consell y con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez será mejor para la ciudad. «Tenemos un gran proyecto. Nosotros ahora vamos a formar parte de la gestión y vamos a exigir, porque en la oposición no tenemos poder y hace falta un equipo valiente», destacó Morell. La socialista reconoció que para González ha sido «difícil liderar un gobierno de 4 partidos, pero no se puede trabajar así».