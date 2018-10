«Sin la protección del muro estaríamos hablando de muertos y personas sin casa» Los vehículos intentan circular por la avenida Germanías de Tavernes convertida en un río tras la tromba caída el sábado. / lp Los vecinos de Tavernes evalúan los daños en locales y viviendas tras la tromba de agua y el susto ante la crecida del Vaca que amenazó con desbordarse ROCÍO ESCRIHUELA TAVERNES. Martes, 23 octubre 2018, 00:59

Menos de 48 horas después de que la lluvia torrencial cayera sobre Tavernes de la Valldigna, todavía los vecinos están sorprendidos por la gran cantidad de agua que anegó el municipio en apenas dos horas y que convirtió la CV-50 que atraviesa la localidad en un río.

Fue un fenómeno meteorológico difícil de predecir según los expertos. Fuentes de Meteovall han explicado a LAS PROVINCIAS que «una cérula estática se formó y se ancló entre la sierra de corberana (la montaña de Les Creus) y la montaña de l'Ombría». «La zona y el terreno hacen que esta situación sea muy difícil de predecir y más aún cuando existe una DANA o gota fría», han señalado.

TROMBA DE AGUA uLluvia Según Meteovall se registraron 221 litros. Entre las 16 y las 17 horas cayeron 125,6. Las precipitaciones comenzaron a las 14.55 horas. uAlcantarillado Desde el Ayuntamiento señalan que la red de alcantarillado funcionó bien pero que la cantidad de litros que cayeron eran «imposible de absorber».

La descarga de 221 litros según datos de Meteovall, y que alcanzó de 16 a 17 horas los 125, inundó las calles del municipio. En algunos locales el agua entraba por la puerta, mientras que en otros sitios por el techo se filtraba la que no podían asumir los desagües. En algunos edificios parecía que el mar se había salido e iba escaleras abajo y además había viviendas donde el agua salía por la taza del váter e inundaba las demás estancias.

El Ayuntamiento puso en marcha un dispositivo de evacuación ante la crecida del Vaca «A las 17.20 horas vino la Guardia Civil para que me fuera del bar porque el río iba a desbordarse»

Ayer, primer día laboral tras la catástrofe, todos hacían balance de los daños en sus establecimientos. Muchos aliviados porque los «desperfectos son lo mínimo», algunos se acordaron de la obra del muro construido en los años 60 y que siempre protege al casco urbano en estos casos, y otros mostraron su temor ante lo que podría haber sucedido si llega a desbordarse el río.

Y es que los vecinos de Tavernes ya han vivido en sus carnes esa situación. En 1996 y en 2007, el Vaca arrolló todo lo que encontró a su paso en la capital vallera. Ahora, sin lamentar desgracias personales es tiempo de reclamaciones a seguros y de dar gracias porque la tormenta se quedó sólo en un susto.

Quien más de cerca vivió el temor por la crecida del Vaca fue Luis Palomares, propietario del Bar Musical a escasos 50 metros del río. Palomares explicó ayer a LAS PROVINCIAS que la tromba de agua le pilló en el local donde estuvo sacando agua con una gran escoba que le prestó Protección Civil. «A las 17.20 horas vino la Guardia Civil y me dijo que tenía que irme porque el río estaba a punto de desbordarse, pero no me podía ir porque llovía mucho en ese momento. Estaba sufriendo por mi negocio y mi casa», relata.

Y es que el propietario del bar vive en el paseo Colón, uno de los puntos más conflictivos, y él ya había sufrido los daños de inundaciones anteriores. Pasadas las cinco de la tarde, la lluvia dejó de caer con tanta fuerza, y a las seis había desaparecido por completo. «Si la lluvia torrencial continúa, el agua nos inunda. Si en Simat llega a caer la misma cantidad que aquí, entonces sí que se desborda el Vaca».

Finalmente, el susto se quedó en eso, pero fue una noche intranquila. «Avisé a los clientes y cerré el local, pero pase toda la noche mirando las previsiones y gracias a Dios nos hemos salvado», manifestó Palomares, que lamentó la falta de información del Consistorio ante la emergencia.

Otro de los puntos críticos fue el paseo Colón. Decenas de vecinos sacaban los vehículos de los garajes cuando estos comenzaban a inundarse. Poco a poco la plaza de España, el paseo del País Valencià o la plaza Mayor fue tomada por los coches que invadían las zonas peatonales con el objetivo de estacionar en lugares más elevados.

En el paseo Colón, una tienda de regalos y un centro de estética valoraban ayer los daños materiales de sus negocios. Carmen Gascón explicó que llegó al local tras un aviso que le alertaba de que se estaba inundando. «Mi hija y yo salimos de casa con el agua por las rodillas para poder venir y cuando llegué tenia dos centímetros de agua dentro que llegaba hasta el fondo del local», detalla. Los vecinos del edificio la ayudaron a achicarla, pero cada vez que un vehículo pasaba por la puerta provocaba una ola e inmediatamente se le volvía a llenar el bajo comercial.

Además, un contenedor de obra ubicado en su puerta y el gran bordillo del paseo Colón hacían una barrera que provocaba una mayor corriente. Los daños eran visibles en el mobiliario y las puertas, que debido a la humedad ayer no se podían cerrar. «A pesar de lo que podía haber pasado, fue lo mínimo. Ahora tendremos que ver lo que nos puede solucionar el seguro».

La carretera principal que atraviesa la localidad estuvo cortada en varios momentos. El agua se acumulaba sobre todo en la salida del municipio dirección Alzira. Un río bajaba por la calle Cantalot y se desdoblaba en varias direcciones. De frente el agua entraba a un almacén de abonos y salía por la calle posterior tras cruzar toda la nave, aunque así y todo estuvieron achicando agua a última hora de la tarde.

Otros de los puntos críticos fue la estación de servicio de Landete. Ayer Vicente comprobaba junto a dos técnicos los problemas eléctricos en el túnel de lavado. «La nube se quedó aquí y el agua torrencial comenzó a subir de nivel hasta meter medio metro en el sótano. Con la ayuda de los trabajadores estuvimos achicando agua hasta las dos de la madrugada», indicó.

Landete señaló que el agua bajaba por el Cantalot porque hasta esa parte no llega el muro. Una obra de defensa que se construyó en los años 60 y que canaliza el agua de las montañas para que no baje hasta el pueblo. Protege de las lluvias torrenciales, encauza el agua por toda la zona alta de Tavernes y la arrastra hasta las afueras para enlazar con la Sèquia la Bova.

«Sin la protección del muro estaríamos hablando de muertos y gente sin casa en estos momentos. La ventaja es que también tenemos el colector pero la cantidad de agua que caía era imposible de tragar, ahora sólo nos falta ampliar el río, y con todo esto la mitad de las desgracias no pasarían», explica este vecino.

Como en toda tormenta, después de la tempestad viene la calma, y a las pocas horas no había apenas rastro de un aguacero que pudo terminar en tragedia. El domingo fue una jornada donde los vecinos salieron a comprobar el estado del río, el Clot de la Font, y el azud.