Projecte Oliva inicia conversaciones con Compromís y PSPV para formar gobierno Yolanda Pastor con los cinco ediles de Projecte Oliva. / j. tomé Yolanda Pastor y David González dejan al margen las discrepancias de la pasada legislatura para primar el interés de la ciudad y los vecinos ROCÍO ESCRIHUELA OLIVA. Martes, 4 junio 2019, 23:51

A 10 días de la composición de los Ayuntamientos tras las elecciones municipales del pasado 26 de mayo en Oliva aún está pendiente quién formará gobierno y quién ostentará la vara de mando. Las urnas han dado el respaldo a Projecte Oliva que ya ha iniciado conversaciones con dos posibles socios de gobierno, Compromís y PSPV.

La formación que lidera Yolanda Pastor y el partido que encabeza el actual alcalde David González han logrado el mismo número de concejales, seis, pero en votos Projecte Oliva se ha impuesto por 3.100 a 2.841. En esa tesitura, el partido independiente necesita el respaldo mínimo de cinco ediles.

Pastor ha confirmado que se ha reunido con Compromís para iniciar las conversaciones. Una cita que ya se ha producido en dos ocasiones, aunque González ha indicado que se ha hecho un «diagnóstico de la situación, pero no se ha entrado en materia». Desde Projecte Oliva también han señalado que se ha hecho balance para después plantear los proyectos de ciudad.

A nadie escapa que esta legislatura ha sido un poco convulsa entre ambos partidos que formaban parte del cuatripartito y que terminó con la retirada de competencias por parte del alcalde a dos ediles de Projecte Oliva, Blai Peiró y Gabriel Oltra, que finalmente acabaron dimitiendo.

No obstante, ambas formaciones están dispuestas a olvidar lo sucedido y comenzar una nueva etapa. Pastor asegura que «por encima de todo está la ciudad y los vecinos». Opinión que comparte González que considera que «deben alcanzarse acuerdos en beneficio de la ciudad por encima de rivalidades de partidos». No han señalado públicamente quien ostentaría la alcaldía pero Pastor he manifestado que «los vecinos nos han dado el respaldo y es el fruto de un trabajo bien hecho». También cabe la posibilidad de que Compromís y PSPV se alíen para dejar fuera a Projecte Oliva, pero de momento nacionalistas y socialistas no se han reunido.