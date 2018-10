Los Premios FAES aúpan hasta la excelencia a pequeñas y grandes empresas de la comarca Miguel Todolí, dirigiéndose a los presentes durante la rueda de prensa, acompañado de Óscar Ferrairó, Diana Morant y Jesús Alba. / lp Exquisite Fruits, Santaula Gastronomia i Formació, GoMuñoz, Aluart Ventanas, Disarp y Biocenosis logran los galardones del 2018 ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Viernes, 5 octubre 2018, 00:54

La Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES) desveló ayer el nombre de las empresas que serán galardonadas en el XIX Encuentro Empresarial-Premios FAES 2018 que se celebrará el próximo 16 de octubre en el Espai Baladre de la playa de Gandia. Una cita anual donde el empresariado de la comarca reconoce la labor de todos los que conforman la federación y rinde homenaje a aquellos que cada día trabajan por la innovación, el emprendimiento y la internacionalización de sus productos. Una gran reunión empresarial en la que colabora LAS PROVINCIAS.

El presidente del Área de Premios de FAES, Óscar Ferrairó, anunció los ganadores en una rueda de prensa que presidió por primera vez el presidente de la patronal comarcal, Miguel Todolí, que también estuvo acompañado de la alcaldesa Diana Morant, y del director del Campus de Gandia de la UPV, Jesús Alba.

Ferrairó reveló que la empresa Exquisite Fruits SL recibirá el premio en la categoría de Internacionalización Empresarial, mientras que en el apartado de Innovación el jurado ha elegido a Santaula Gastronomia i Formació SL del Grup Evarist Miralles, del prestigioso cocinero pegolino. Recibirá también uno de los galardones Construcciones GoMuñoz como Empresario Emprendedor, mientras que el comité ha elegido a Aluart Ventanas SL como Empresa Socialmente Comprometida. El premio a la Trayectoria Empresarial viaja a Daimús y distinguirá a Disarp SA.

LAS PROVINCIAS dará a los premiados una campaña de publicidad valorada en 2.000 euros La alcaldesa apuesta por la colaboración público-privada para generar economía

Además, la Escola Politècnica Superior de Gandia, entregará su premio particular a la empresa Biocenosis SL por su estrecha colaboración con el centro universitario. Como el año pasado, FAES anunció con anterioridad a la gala las empresas que serán distinguidas, y muchos de los empresarios se enteraron de la noticia por LAS PROVINCIAS y no ocultaron su satisfacción por un premio que reconoce el esfuerzo diario de los trabajadores.

Reconocimiento al esfuerzo

El gerente de Exquisite Fruits, Daniel Vidal, apuntó que el premio de FAES «supone un orgullo y un reconocimiento al trabajo del día a día y una satisfacción para toda la gente que forma parte de la empresa». La compañía con sede en Gandia es productora y comercializadora de productos hortofrutícolas y distribuye frutas y verduras frescas a más de 28 países.

La empresa que lidera el mejor cocinero de España de 2011, Evarist Miralles, alzará el premio en la categoría de Innovación. El negocio de hostelería pertenece a la asociación Gastroliva, quien seguramente propuso al premiado para el reconocimiento. Miralles manifestó que esta distinción «anima a continuar trabajando y a no bajar la guardia tras más de 20 años». El chef de Pego se mostró sorprendido por la elección ya que «hay muchos compañeros que están haciendo las cosas muy bien».

Según explicó el cocinero, Santaula Gastronomia i Formació «está adaptando sistemas de trabajo más modernos en una empresa pequeña con analíticas, 'big data' y procesos, pero siempre dentro de una cocina comprometida con el territorio».

Aluart Ventanas con 35 años en marcha está dirigida por una mujer, Laly Donet, quien señaló que este premio es «el reconocimiento de un trabajo muy bien hecho de todo el equipo». La gerente recordó los momentos duros por los que ha pasado la empresa durante los años de crisis y destacó que «la lucha ha valido la pena». Ella misma a través de su asociación, el CES Jove, presentó su candidatura para optar a estos premios.

El premio para el Empresario Emprendedor también recae en el mundo de la construcción, concretamente en GoMuñoz, una empresa «familiar, pequeña y humilde», como definió el gerente Sergio Muñoz. Tres hermanos están al frente de una constructora que en los últimos años «hemos arriesgado con inversiones, abriendo mercados y con ganas y sacrificio hemos conseguido resultados poco a poco». El empresario se mostró satisfecho por el premio a un sector que «lleva mucho tiempo pasándolo mal».

Disarp, una empresa de productos y servicios de higiene y desinfección ubicada en Daimús, fundada en 1985 y con presencia en 39 países, se lleva el premio a la Trayectoria Empresarial. Un reconocimiento que al gerente de la empresa, José Tortosa, le hace especial ilusión, ya que la industria que fundó su padre tiene muchos reconocimientos a nivel nacional e internacional pero nunca había conseguido un galardón en su tierra.

El reconocimiento premia el trabajo de una empresa que nació en un bajo comercial de 60 metros cuadrados en la avenida República Argentina y que en la actualidad cuenta con una central de 16.000 metros cuadrados en el polígono de Daimús. Además posee sedes en Madrid y fuera de España con oficinas propias. Fue Tortosa quien personalmente presentó a la empresa para optar a este galardón porque suponía un reconocimiento a su padre, el alma máter de la empresa, ahora ya jubilado.

Por su parte, el director del Campus de Gandia remarcó que el reconocimiento de la Universitat Politècnica de València a la empresa Biocenosis SL se debe «a que está implicándose muchísimo en el campo de la investigación junto a nosotros». De hecho, la Cátedra que ambas partes han impulsado lleva el nombre de IVIO gracias a la colaboración entre el Campus y la empresa premiada.

Todas las empresas galardonadas en los Premios FAES recibirán el día de la gala un reconocimiento de LAS PROVINCIAS que consiste en una campaña de publicidad valorada en 2.000 euros.

Cooperación

Durante la rueda de prensa, la alcaldesa de Gandia hizo hincapié en la importancia de la colaboración público-privada para generar economía. Morant destacó que «las administraciones y las empresas han de trabajar de la mano y aunque el Ayuntamiento no puede generar ocupación, sí que puede contribuir a crear escenarios idóneos para facilitar las cosas y generar economía».

Una ayuda que según explicó la primer edil ha sido uno de los primeros objetivos del gobierno local que era «regresar a la relación de respeto». «Mejorar la política de ocupación y pagar lo que debía el Ayuntamiento de Gandia», eran las principales prioridades del gobierno cuando llegó a la alcaldía.

Y fruto de esa colaboración, la primer edil de la Ciudad Ducal detalló las actuaciones que han contado con inversión municipal para mejorar infraestructuras demandadas por el empresariado. Morant destacó las obras de acceso al polígono Alcodar que están ahora en marcha y donde se ha invertido 1,2 millones de euros. Del mismo modo, también apuntó la inversión en los proyectos de modernización de las dos grandes industriales de la ciudad, la instalación de fibra óptica o el último anuncio hecho público esta semana con la ubicación de tres puntos de carga para vehículos eléctricos en el polígono Benieto.

«Este gobierno está convencido de que tenemos que ayudar al sector empresarial para mejorar la calidad de vida», indicó la alcaldesa. Morant recordó que «una administración que no cumple sus compromisos con las empresas y no paga los trabajos que realizan, no ayuda a la economía».

La primer edil fue rotunda al afirmar que a día de hoy desde el ejecutivo «podemos afirmar con mucho orgullo que hemos saldado los 70 millones de euros que heredamos de deuda a proveedores».

Exigencias conjuntas

La alcaldesa hizo suyas las reivindicaciones del empresariado en materia de infraestructuras y de financiación y apuntó que «seguiremos reclamando ante los organismos necesarios». Morant exigió que éstas deben estar «a la altura profesional de los empresarios».

Antes de terminar sus palabras, la socialista felicitó a los galardonados y al presidente de la patronal porque «estos premios fortalecen y consolidan la unión del mundo empresarial y el asociacionismo en nuestro territorio».

También, la munícipe agradeció que desde FAES hayan confiado nuevamente en convertir a Gandia como epicentro empresarial de la comarca y hayan apostado por un espacio municipal como el auditorio Baladre.

El presidente del Área de Premios, tras dar a conocer el nombre de las empresas que recibirán la escultura de Vicent Aunión, agradeció la implicación de todas las empresas patrocinadoras y colaboradoras de este encuentro empresarial.