Premio al trabajo de una vida en las aulas Dolors Todolí en su aula de Primaria donde imparte las clases en el colegio Gregori Mayans. / r. e. Una de las candidatas a mejor docente de España, Dolors Todolí, lleva 35 años dando clases en el Gregori Mayans de Gandia ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Miércoles, 10 octubre 2018, 00:47

El inicio del curso escolar ha llegado con sorpresa al colegio Gregori Mayans de Gandia. Y lo ha hecho con la elección de una de sus profesoras, Dolors Todolí, como candidata a mejor docente de España. Un reconocimiento que llega de la mano de los prestigiosos premios Educa Abanca que nombrarán al ganador de este certamen en el II Congreso Mundial de Educación que se celebrará en el mes de febrero en Santiago de Compostela.

Comprobando su currículum nadie duda de este merecido nombramiento porque observando todos sus proyectos es imposible nombrarlos todos. Su labor diaria en el centro educativo de Gandia la compagina con sus tareas de escritora, ponencias y jornadas. Es coautora de ¿Lo ves? de la editorial Vives junto a Laura Jiménez, y en esa misma editorial también posee un proyecto de matemáticas para Infantil con Ana Galindo y Mar Roldán.

Asegura que tiene tiempo para todas estas actividades y ocupa la tarde en pasear y descansar. Toda esa dedicación a la enseñanza es posible gracias a la colaboración de su familia que ayuda en las cosas del hogar y a la planificación de tareas que se impone. Entre toda esta vorágine de actividades tiene tiempo de escribir artículos pedagógicos para publicaciones especializadas, ha impartido más de 200 cursos de formación a profesorado por toda España y es cuentacuentos. Lleva 15 años recorriendo las bibliotecas de Gandia para captar la atención de los más pequeños.

Con esa trayectoria de 35 años como profesora nadie puede dudar que lograr ese premio está al alcance de su mano, aunque conseguirlo no le quita el sueño porque estar entre las finalistas «es un premio muy gratificante, un regalo después de tantos años». Y es que este reconocimiento llega en el último tramo de su carrera profesional cuando está a punto de cumplir 62 años el próximo mes.

El recorrido hasta llegar a la profesora que es hoy llegó inculcado por su familia y por una profesora muy especial para ella, Carmina Benavides, con quien en la actualidad mantiene el contacto «porque es como si fuera mi madre». Junto a Carmina hizo las prácticas de maestra, «y si no fuese por ella, yo no sería hoy lo que he sido».

También parte de este reconocimiento a nivel nacional se lo debe a sus padres y hermanas, «lectoras empedernidas», con quienes compraba a medias los libros con la paga para compartirlos y así con el dinero ahorrado tener más. También motivó la profesión de su padre, que era impresor, y por ello la educaron en el fomento de la lectura, porque eran «una familia abierta a la cultura». Aunque antes de comenzar sus estudios dudó entre Bellas Artes o Magisterio, finalmente, motivos económicos y familiares la hicieron decantarse por la última.

Ahora la suerte está echada, ganar a o no, será otra cuestión, pero el esfuerzo de toda una vida, ha tenido recompensa, y las felicitaciones le 'persiguen' por el barrio de Corea y toda Gandia. La profesora, escritora y cuentacuentos aspira al trono nacional.