El potente Jávea pone a prueba al Tavernes en un duelo en la cumbre Los jugadores del Tavernes celebran el gol de Salom en la jornada anterior ante el Dénia. / j. zamora El Portuarios Disarp recibe al Benigànim con las novedades de Brines y Palomares y la moral en ascenso tras haber logrado el primer triunfo J. ZAMORA/REDACCIÓN XÀBIA/GANDIA. Sábado, 6 octubre 2018, 00:34

El campo municipal de Xàbia acoge mañana el partido de la jornada a partir de las 17.30 horas, en el que se verán las caras el Jávea y la UE Tavernes, dos de los tres equipos que ocupan puestos de promoción de ascenso. Este es uno de los partidos que los aficionados xabieros no pueden ni deber perderse.

Sobre el rectángulo de juego dos equipos con concepciones de juego diferentes, el conjunto vallero con un estilo vertical, buscando el juego directo y sobre todo las segundas jugadas. Tiene dos delanteros rápidos como Quintana y Castaños que buscarán las asistencias de sus compañeros a la espalda de la defensa. Este es el juego que habitualmente utiliza el equipo que dirige Esteban Cana, que además sabe defenderse con mucho orden.

Enfrente tendrá a un Jávea al que le gusta llegar más al área rival con la jugada masticada. Se busca entrar por bandas y crear espacios a base de tocar el balón con criterio.

En el once xabiero no se esperan demasiados cambios con respecto al equipo que venció la semana pasada en Cocentaina, ya que las cosas están saliendo bien y ahora es complicado hacerse hueco en el once inicial. En el equipo vallero todo apunta a que pueda haber algún cambio en el aspecto defensivo pero poco más.

Por su parte, el Portuarios Disarp, muy mejorado moralmente, recibe a un Benigànim que, como cada temporada, es un claro aspirante al ascenso. Será el único partido de la jornada que se dispute en el mediodía del domingo, recuperando así el conjunto grauero su tradicional horario matinal.

El equipo de Salva Moratal llega muy mejorado moralmente puesto que tras la victoria de la jornada pasada ante l'Alcúdia, ha conseguido romper la dinámica que le había llevado a no sumar ni un sólo punto en las cuatro primeras jornadas de la competición.

Enfrente tendrá a un equipo entrenado por Marcos Camacho que sigue sin conocer la derrota esta temporada y se mantiene al acecho de los puestos de cabeza.

Para hoy está programado el choque entre el Rafelcofer y el Contestano, que llega con la incertidumbre que siempre supone el estreno en el banquillo del nuevo entrenador. El choque dará comienzo a las cinco y media y los locales tratarán de hacer valer el factor cancha en La Runa.

Alto voltaje

Mientras, el UE Gandia cierra la jornada con su enfrentamiento en Dénia, a partir de las cinco y media de la tarde. El equipo alicantino tras la derrota y pobre imagen dada en Tavernes necesita reencontrase con su mejor versión para doblegar a la UE Gandia. Los chicos que dirige Diego Miñana son un equipo compacto aunque blando y eso le hace cometer errores defensivos que paga muy caro.

Jugando en casa todo hace indicar que Miñana puede decantarse por un claro 1-4-4-2, dejando como jugadores más adelantados a Guerrero y a Panucci.

El conjunto viola llega con la ilusión que le supuso sumar su primera victoria, al ganar al Tous CF por 2 a 1. Para el choque ante el conjunto dianense Gomar no podrá contar con el defensa, Sofian que ha sido sancionado con dos partidos por su expulsión ante el Tous CF.