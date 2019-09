El Portuarios desaprovecha una ocasión de oro para sorprender al Castellonense El técnico del Portuarios, Salva Moratal, dando instrucciones a sus jugadores en el vestuario. / lp El equipo de Salva Moratal jugó con un hombre más desde el minuto 24 de partido y desperdició varias ocasiones claras de gol S. ROCA GANDIA. Martes, 24 septiembre 2019, 00:44

El Portuarios Disarp regresó de Villanueva de Castellón con una derrota por la mínima que en otras circunstancias hubiera sido un resultado al menos de refuerzo en lo psicológico, dada la potencia del adversario; pero esta vez no fue así.

Las condiciones en las que se puso el partido, con la expulsión de un jugador del Castellonense a los veinte minutos de juego, y las ocasiones de que dispuso el conjunto grauero, permiten hablar de una ocasión perdida.

Así lo reconoció su técnico Salva Moratal que sigue hablando de falta de experiencia para competir en una liga tan exigente como es la Regional Preferente: «hay que reconocerlo, si no ganamos este partido ya no vamos a ganar nunca allí. Ellos son un equipo que nos triplica en presupuesto, sí, estamos de acuerdo; pero cuando un partido se te pone de esta manera, con un jugador más casi todo el partido y encima eres capaz de generar ocasiones claras de gol, no puedes irte de vacío».

El Portuarios volvió a encajar su gol en contra de penalti y no es la primera vez que esto ocurre: «no creo en las casualidades, si nos ha vuelto a pasar será por algo. No podemos cometer estos errores. Te puede equivocar una vez, pero hay que aprender y de momento no lo estamos haciendo. Si queremos hacer una buena temporada tenemos que mejorar estas cosas».

A Moratal no le falta razón. El Portuarios tiene que comenzar a sumar de tres en tres porque, aunque aún es pronto y se llevan disputadas cuatro jornadas, lo cierto es que tan sólo ha sumado dos puntos y su situación en la tabla sin ser determinante, comienza a ser incómoda. Es penúltimo y sólo supera al Llosa que ha conseguido únicamente un punto. Por delante del equipo del Grau están el Sueca y el Alcàsser con la misma puntuación, el Alginet con tres y L'Olleria, Rafelcofer y Denia con cuatro. Es pronto pero toca reaacionar ya y el próximo rival en casa será el Tavernes, presumiblemente en sábado.

El Tavernes no pudo pasar del empate en casa ante un incómodo Carcaixent que evitó cualquier ocasión de gol de los locales que siguen con un evidente problema en ataque. La lesión de Joan y las prestaciones de Juanpe están impidiendo que se cumplan de momento las expectativas.

Por su parte, el Rafelcofer completó la jornada de los equipos de la comarca con un empate en casa ante el Enguera.