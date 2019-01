Un Porrat para mostrar el potencial creativo de los pueblos pequeños Unos visitantes observan los puestos del Porrat de Sant Blai de Potries. / j.j. todolí Potries pone en valor la capitalidad cultural valenciana con tres días de actividades y el gran atractivo del BlaiFest como estrella principal ROCÍO ESCRIHUELA Viernes, 1 febrero 2019, 01:04

La localidad de Potries celebra este año su tradicional Porrat de Sant Blai, pero en 2019 llega de manera diferente, pues el título de Capitalidad Cultural Valenciana otorgado por el Consell es la mejor forma de mostrar a sus visitantes «el potencial creador de los pueblos pequeños».

Con esta afirmación de la alcaldesa Assumpta Domínguez preparan en Potries la festividad que tras 410 años de presencia ininterrumpida en la localidad está en «mejor forma que nunca». Para la primer edil este evento va «más allá de la tradición y el Porrat cada año es más conocido y una cita imprescindible para muchas familias valencianas que nos visitan para pasarlo bien, pe0ro también para aprender y disfrutar de la cultura, la naturaleza y todo un abanico de actividades pensadas para todos los públicos».

Este año, con la mirada puesta en el público joven llega como gran novedad el BlaiFest donde mañana se subirán al escenario Els Catarres, Mafalda y La Fúmiga, tres de los grupos de mayor proyección del panorama musical y con la última incorporación de PD Macombo. Un concierto que se ha incluido dentro de la gira de los 30 años del Carnet Jove y que el IVAJ bajo el nombre 'Do more, Be more' traerá a la localidad de la Safor, siendo el único lugar donde se celebrará al margen de las tres capitales de provincia de la Comunitat. Un evento musical que ha despertado gran expectación entre el público más joven de la comarca y que gracias al Calaix Jove de la Mancomunitat de la Safor habrá un autobús gratuito para acercar a los espectadores al concierto. Habrá desplazamientos desde Oliva, La Font d'En Carrós, Miramar, Bellreguard, Villalonga, Ròtova, Beniarjó, Xeresa, Xeraco y El Real de Gandia, pero para trasladarse es necesario inscribirse en el Calaix Jove.

Para todos los públicos

Esta será la estrella principal del Porrat, pero la fiesta comienza esta tarde a las 17.30 horas con una 'buñolada' popular con chocolate y a la medianoche la fiesta se traslada al campo de fútbol con la discomóvil 'The Luxe'.

Mañana será un día repleto de actividades con el taller y degustación de hierbas silvestres, la feria gastronómica y de la tierra, 'cercavila' de 'Llàgrimes de ceba' y la actuación de 'Marcel el Marcià'. También habrá circo en la calle, taller de barro con tornos cerámico, 'cercavila' del 'Gegant Boamit acompañados por los 'cabuts el llidoner' y la colla de dolçainers i tabaleters 'Faresol', además de teatro con 'Tres Titelles'.

La fiesta continuará el domingo donde Potries se despertará con la ruta del agua 'El principi de la fi'. También será un día donde continuarán los espectáculos callejeros y finalizará la jornada con un batucada a cargo de 'Kum Kum Tra'.

Desde el Ayuntamiento han apostado por un Porrat «inclusivo, diverso y donde todas las familias encuentren su espacio». El Consistorio ha invitado a todos los vecinos a acercarse a la localidad para disfrutar de una fiesta centenaria que mantiene la tradición y la cultura viva.