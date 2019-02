EU y Podemos rechazan la oferta de Compromís para ir juntos a las urnas Los ediles de Més Gandia, Nahuel González (EU) y Alícia Izquierdo (Compromís). / àlex oltra Nahuel González cree que es una cesión retroceder al cuarto puesto y Ángel Martín califica la situación de «espectáculo lamentable» ROCÍO ESCRIHUELA Viernes, 1 marzo 2019, 00:39

24 horas después de escuchar la oferta de Compromís, Esquerra Unida y Podemos se mantienen en su postura de rechazar la propuesta del cuarto y sexto puesto en la lista para formar una coalición de izquierdas y reeditar un pacto similar a Més Gandia. Para EU ocupar la cuarta posición de la lista es una «cesión», mientras que el sexto puesto tampoco es un lugar del agrado de Podemos.

El líder de la formación morada, Ángel Martín intentó ayer calmar los ánimos ante la situación que se ha generado pero avbirtió que «esto se ha convertido en una pelea que no nos lleva a ningún sitio. Es un espectáculo lamentable», apuntó.

Martín explicó que desde el principio Podemos planteó que la confluencia de las fuerzas de izquierdas estuviera basada en los resultados autonómicos de 2015. Con esos datos la formación considera que les corresponde estar «dentro de los cinco primeros puestos», aunque Martín apuntó que «podríamos tener flexibilidad».

No obstante, la oferta de Compromís les relega a la sexta plaza de una posible lista conjunta, pero para ellos «no se trata de un lugar». «Tenemos que hablarlo para que nuestra situación sea de una manera justa», indicó. Para Podemos la propuesta que ellos han planteado desde un primer momento está clara y basada en un argumento electoral, sin embargo consideran que Compromís «no se basa en ningún relato, sólo hace ofertas».

Martín llamó a un «tiempo de reflexión para todos», aunque es evidente que los días pasan y las negociaciones se están prologando más de lo inicialmente previsto. A menos de tres meses para las elecciones municipales, las partes implicadas esperan tener una respuesta clara esta semana porque «llevamos dos meses con un trabajo que tendría que estar ya hecho», apuntó el cabeza de lista de Podemos.

A pesar de la disparidad de criterios, desde la formación morada consideran que «sería mejor ir juntos», pero para ello creen que se debe hacer una «unión que la ciudadanía entienda bien». «Una unión estratégica para que los votantes acepten que votan a una coalición, pero también votan a su partido», argumentó Martín.

Para Esquerra Unida la situación no ha cambiado. «Nos mantenemos en el tres, seis, nueve y doce de la lista, como en el acuerdo de 2015», indicó Nahuel González, quien puntualizó que la propuesta de su partido es «generosa» porque piden lo mismo que hace años a pesar de haber crecido. Sin embargo, la propuesta de ofrecer el seis a Podemos, les relega de ese lugar y lo consideran una «cesión».

Está previsto que hoy EU celebre una asamblea para valorar esta nueva situación y dar una respuesta oficial a Compromís. A pesar de todo, González sigue defendiendo que su prioridad es repetir Més Gandia. Para el actual edil de Responsabilidad Social y Participación Ciudadana hay que «mirar por el interés de la ciudadanía y evitar que entre a gobernar partidos de la extrema derecha que inciten al odio y destruyan lo que hemos hecho durante cuatro años de forma conjunta».

Mientras, en Compromís esperan una respuesta oficial de EU y Podemos y según apuntó el líder de la formación se realizará la asamblea cuando ambas partes contesten y allí se decidirá porque «es una cosa de todos».

No obstante, ante la previsible negativa de los dos partidos, Josep Alandete no quiso adelantar si habrá contraoferta o se darán por rotas las negociaciones porque «no lo hemos valorado aún porque no tenemos respuesta». El líder de Compromís sostiene que «tanto el cuatro como el seis es una oferta que si ambos miran por Gandia han de aceptar».