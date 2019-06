La playa de l'Auir de Gandia alberga la séptima prueba de la Sup Race de paddlesurf Ó.D. Viernes, 28 junio 2019, 00:26

gandia. La playa de Gandia albergará este domingo la séptima prueba de la Sup Race Citrosol Gandia. Esta competición de paddlesurf se desarrollará frente en un marco natural incomparable, entre las playas Nord y de l'Auir, en la Escuela de Surf.

La concejala de Deportes, Lydia Morant, y por Francisco García, en representación de la Escuela Gandia Surf, presentaron la VII edición de la Sup Race Citrosol Gandia, prueba que forma parte del Circuito Mediterráneo de Sup Race.

Se trata de una competición de carácter intercomarcal que se desarrolla en varios puntos de la costa mediterránea y que se celebrará este domingo 30 de junio frente a la escuela de Surf situada en la playa del Auir.

El paddlesurf es una modalidad que nació en Hawai y que está teniendo mucho éxito, ya que permite que sus practicantes disfruten de la navegación prácticamente desde la primera hora. Sobre la prueba, Morant explicó que este circuito tiene mucha repercusión nacional e internacional, ya que muchos deportistas eligen Gandia por sus condiciones y por la experiencia de los organizadores.

«Agradecemos a la Escuela Gandia Surf el esfuerzo que realiza para poner en marcha esta competición y desde aquí invitamos a toda la ciudadanía a que se acerque el próximo domingo en la playa para disfrutar de la prueba».

García indicó además que la VII edición contará con cerca de 80 participantes. Todos ellos competirán en las categorías sub 8, sub 12, sub 18, amateur, élite y Kahuna.