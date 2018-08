La plataforma de Tavernes espera la cita con el Ejecutivo Los vecinos escuchan a los portavoces de la plataforma. / lp R. E. Sábado, 1 septiembre 2018, 00:37

tavernes. La plataforma de la playa de Tavernes recientemente constituida ha celebrado una nueva reunión vecinal tras la celebración del último festival en la costa vallera. En la asamblea, a la que acudieron alrededor de 200 personas, los portavoces indicaron que continúan a la espera de que el gobierno local les cite para una reunión donde puedan expresar sus opiniones respecto a las molestias que ocasiones estos conciertos.

Hace unos días presentaron por registro de entrada en el Ayuntamiento la solicitud de una reunión con el alcalde Jordi Juan. Un encuentro que aún no se ha producido, seguramente porque el primer edil está de vacaciones desde antes de dicha petición. La asociación asegura que desde el Consistorio no les han respondido y reiteraron su predisposición a presentar una demanda si no les atienden.

Durante la reunión apuntaron que no están en contra de los festivales pero consideran que estos no se pueden realizar al margen de la ley y a costa de la salud de las personas. Una vez más incidieron en pedir al Consistorio el cambio de ubicación de los festivales al polígono.