La plataforma contra los festivales de la playa de Tavernes amenaza con impedir el Mediterránea El público disfrutando ayer de la actuación de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) en el Mediterránea Festival. / luisa bori Los residentes exigen al Gobierno local el cumplimiento estricto de la ordenanza de contaminación acústica a horas de iniciarse los tres días de conciertos ROCÍO ESCRIHUELA TAVERNES. Jueves, 23 agosto 2018, 23:28

No han pasado ni dos días desde que se puso en marcha la plataforma para luchar contra la contaminación acústica de los festivales en la playa de Tavernes y ya ha actuado. En la primera reunión que se realizó el martes por la tarde, los representantes vecinales anunciaron una batalla para exigir que no se superen los límites que marcan las leyes en materia de contaminación acústica. Los residentes no quieren soportar el ruido que generan los conciertos que se celebran en verano en la costa vallera. Prometieron dialogar con el gobierno local, pero han actuado antes de hablar.

La lucha ya ha comenzado. La pugna se inició ayer por la mañana cuando representantes de esta plataforma presentaron por registro de entrada del Ayuntamiento de Tavernes un documento donde solicitaban al Consistorio que actúe midiendo el ruido que provocan los eventos musicales ya que exigen que no se superen por la noche los decibelios permitidos. Un escrito que también entregaron a la Policía Local y a la Guardia Civil. La queja formal llegó horas antes de que arrancara el Mediterránea Festival que tenía previsto estrenarse a las seis de la tarde y puso en vilo durante varias horas al público que tenía previsto acudir ayer por la noche.

El edil de Promoción de Festivales, Josep Llácer, se mostró sorprendido por la actitud de esta plataforma, pero aseguró que la Policía Local realizará el estudio sonométrico correspondiente y controlará el evento para posteriormente realizar el informe. Una actuación que el concejal confirmó que ya se hizo durante la celebración del Iboga Summer.

Llácer se mostró molesto porque «no han tenido la consideración de sentarse a hablar antes de actuar»

«El festival tiene el decreto de autorización y toda la documentación está presentada por el promotor», indicó Llácer. «Esperemos que no exista ningún problema», apuntó el edil horas antes de que se iniciarán los conciertos que continuarán durante la jornada de hoy y mañana. El concejal vallero también señaló que además de la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional estarán vigilantes para garantizar que se cumplen todas las medidas de seguridad.

Nivel de ruido

La ley permite no superar los 35 decibelios, un volumen impensable en este tipo de festivales dada la infraestructura que poseen y el público que congregan ya que se espera la asistencia de 7.000 personas cada día. Llácer confirmó que para este tipo de eventos no existen autorizaciones especiales, sino que los decibelios vienen regulados: «La ley marca eso y no existen otras fórmulas». Respecto a la pregunta de si la plataforma vecinal ha pedido paralizar los conciertos el edil apuntó que «ellos saben que pedir que no se excedan los decibelios permitidos es una manera velada de querer paralizar el festival o pedir que se ponga música ambiente».

Durante la reunión en la que se creó la plataforma vecinal, los representantes apuntaron que «no estamos en contra de los festivales, pero no queremos que estos nos condicionen nuestro derecho al descanso». En la cita, los residentes de la localidad vallera fueron muy críticos con el ejecutivo local por la permisividad de los ruidos de estos eventos, especialmente el Iboga que se celebra a finales de julio. Entre las propuestas que querían plantear al Consistorio sugerían un cambio de ubicación de la zona de conciertos.

Sin diálogo

Anunciaron acudir a la vía judicial si el gobierno no tenía en cuenta sus propuestas, pero no han esperado a una reunión oficial, que estaba sobre la mesa. De hecho, según Llácer, así lo acordó el edil con un representante de la plataforma. Las dos partes se emplazaron a una cita tras la asamblea vecinal para intentar buscar soluciones satisfactorias para ambas partes.

«Que postura quieren que tome el Ayuntamiento sino tienen la mínima consideración de sentarse a hablar antes de actuar», puntualizó Llácer. Y es que esta actitud es la que más ha molestado al ejecutivo local que anunció en este periódico que «tenía las puertas abiertas para recibir las quejas y buscar propuestas razonables».

El edil de Promoción de Festivales mostró su enfado porque «no han dejado margen de maniobra ni han cumplido su palabra de sentarse con nosotros a dialogar. Han desacreditado sus intenciones de sentarse a dialogar y aportar soluciones».

Tras la polémica suscitada, el Mediterránea Festival arrancó a las seis de la tarde y al cierre de esta edición el desarrollo de los conciertos continuaba con las actuaciones previstas.