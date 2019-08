Pili Vázquez representará al CA Safor en el Nacional de La Nucía Pili Vázquez en una prueba de esta temporada. / j. cloquell La atleta del club 'groguet' llega en un «excelente estado de forma» a pesar de que la competición se disputa en una fecha tardía REDACCIÓN GANDIA. Viernes, 30 agosto 2019, 00:36

La fondista del Club d'Atletisme Safor Teika Pilar Vázquez participará este fin de semana en los 3.000 metros obstáculos en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo, que se celebra en La Nucía (Alicante). La prueba está programada a las 22.25 horas de mañana sábado. Pese a que el evento tiene lugar en una fecha tardía, la atleta entrenada por Andrés Denia acude en un excelente estado de forma, han apuntado desde el club 'groguet'.

En principio, no hay opciones de medalla ya que acude como octava clasificada con una marca de 10:36.68, lograda en Pamplona el pasado 27 de julio, pero podría acabar entre las finalistas. Además, se sitúa por debajo de los 11 minutos, que era su objetivo para esta gran cita del atletismo español, y sigue en la duodécima posición del ranking nacional.

«Aunque no compito desde hace un mes, he continuado con los entrenamientos. El mes de agosto se me ha pasado volando, y además me hace especial ilusión que la pista de La Nucía se estrene con este campeonato absoluto. Supongo que el tartán estará más blando y será más rápido», comentó la atleta. Con este campeonato, Vázquez cierra la presente temporada.

Por otra parte, también tenían la mínima para este campeonato de La Nucía, Mar Morant en disco y el mediofondista Siro Piña, en los 800 metros lisos, pero finalmente ambos han renunciado a participar por sus respectivos compromisos laborales y académicos.