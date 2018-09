EU pide a su socio, Compromís, que decida si repite el pacto de Més Gandia El coordinador local de EU Gandia, Nahuel González, arropado por varios militantes de su partido. / r. escrihuela El coordinador local hace pública su solicitud a los nacionalistas para convocar una asamblea y debatir si reeditan la coalición de izquierdas ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:45

A escasos ocho meses de las próximas elecciones, los partidos políticos ya han comenzado a hacer campaña y algunos han iniciado la 'batalla' en solitario. Ayer, los militantes de Esquerra Unida de Gandia, recurrieron a los medios de comunicación para pedir a sus compañeros de la coalición Més Gandia la convocatoria de una asamblea para que cada formación defina su postura de cara a los próximos comicios locales de mayo de 2019.

El coordinador local, Nahuel González, ha pedido expresamente a Compromís que se pronuncie sobre si está dispuesto a reeditar el pacto con los partidos de izquierdas para confluir nuevamente bajo las siglas de Més Gandia. Los nacionalistas llevarán una lista encabezada por Josep Alandete tras la celebración de unas primarias que le dieron la victoria. Tras la elección, Alandete manifestó a los medios de comunicación que no era partidario de concurrir a las elecciones con otros partidos, aunque dejó en manos de la asamblea la decisión final.

Ante esta situación, desde EU apremian a los nacionalistas a que se postulen ya para comenzar a trabajar en un proyecto común o en solitario. González reconoció que no ha tenido ninguna reunión oficial con Alandete, ya que «nuestro locutor es el coordinador o responsable político de la formación. Respetamos los resultados de las primarias, pero el candidato no es el coordinador».

El actual edil de Responsabilidad Social apuntó que «hemos escuchado legítimamente a su candidato decir que no quiere repetir la coalición, pero otros compañeros dicen que sí, y por tanto, nosotros pensamos que se debe tener una idea clara ya y hacemos un llamamiento a convocar una asamblea de Més Gandia». «Hemos recibido información contradictoria por parte de Compromís y lo que pediremos es que defina su postura», manifestó el edil de EU.

González señaló que Més Gandia «llevó a la izquierda al gobierno de esta ciudad y así queremos que también se refleje en 2019». Desde EU defendieron que «siempre hemos apostado por la confluencia y Més Gandia fue un éxito rotundo».

Puertas abiertas

El coordinador local añadió que esta opción de concurrir junto a varios partidos es por una «cuestión de lógica, de coherencia, de convicciones políticas, no por necesidad, porque nosotros tanto por militancia como por recursos podemos ir en solitario y conseguir unos muy buenos resultados».

Así lo reflejó también una de las militantes de la formación, Irene Perales que señaló que en 2015 «la izquierda de Gandia logró los mejores resultados de la historia y fue fruto de la asociación de todas las fuerzas políticas de izquierdas y de la gente de la calle».

Perales abrió la puerta a la presencia en el pacto de izquierdas de otros partidos para dar cabida a formaciones que en 2015 se quedaron fuera. González apuntó la posibilidad de aunar a Podemos o Els Verds porque «compartimos ideas».

Estos partidos se quedaron fuera en los últimos comicios pero «en una coalición amplia de izquierdas podríamos permitirnos que no sólo no se perdiera ningún voto, sino que la izquierda de esta ciudad lograra un resultado muy importante».

No obstante, el coordinador local de EU dejó claro que para incluir a otras fuerzas políticas hay que lograr un consenso. «Hemos respetado la formación actual de Més Gandia y no vamos a exigir que entren otros sin informar a la coalición. No queremos negociar con otras formaciones políticas sin tener claro en qué situación queda Més Gandia», manifestó el edil.

González no quiso afirmar, aunque tampoco desmintió, si liderará la lista de EU y se limitó a indicar que en las próximas semanas habrá un proceso interno y se sabrá.