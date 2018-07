Las pescadoras de Gandia exigen formación al Consell para alcanzar la igualdad en el sector Representantes de la Associació Dones de la Mar Grau de Gandia, con la alcaldesa Diana Morant. / Àlex Oltra El Ejecutivo local promete a las profesionales del Grau que mediará ante la Generalitat para lograr un técnico que las asesore en sus gestiones LUISA BORI GANDIA. Martes, 24 julio 2018, 23:53

Las mujeres de la Associació Dones de la Mar Grau de Gandia 'Adomar' alzaron ayer la voz para solicitar a la administración reconocimiento y formación. Adomar es una asociación constituida en enero de este mismo año, que inicialmente contó con nueve integrantes y no para de crecer.

Todas las mujeres que forman parte de esta organización tienen un trabajo relacionado con el mar y la pesca como poceras (encargadas de recoger el pescado) o rederas (encargadas de limpiar las redes). La intención es que la Conselleria de Agricultura les facilite un técnico que les ayude en sus gestiones. Para ello, la alcaldes de Gandia, Diana Morant, les brindó todo su apoyo y se comprometió a mediar.

Las integrantes afirmaron que la asociación fue creada «ante la necesidad de ser escuchadas y visibilizar ante una sociedad nuestro día a día», además de buscar «reconocimiento profesional de nuestro trabajo». Y es que a día de hoy el sector de poceras y rederas autónomas no se encuentra en el Instituto Social de la Marina (ISM).

Las trabajadoras señalaron que la falta de apoyo recibida durante años «hace que poco a poco nuestro oficio se haya desincentivado» y afirmaron que su colectivo de rederas y poceras «resulta fundamental para la contribución y sostenibilidad del sector pesquero en la Comunitat Valenciana».

A día de hoy en la Comunitat, las condiciones laborales de poceras y rederas no se reconocen profesionalmente debido a que no disponen de una titulación reglada y homologada. Además, el colectivo no cuenta con una categoría profesional específica dentro del régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

Desde la asociación apuntaron que en otras comunidades (Galicia y País Vasco) ya está reconocida la profesión y que están incluidas en el régimen Especial de Trabajadores del Mar como autónomos. Las trabajadoras señalaron que toman como ejemplo a estas comunidades.

El colectivo solicitó a la administración que se les facilite un técnico a través del cual dispongan de asesoramiento, el cual también pueda transmitir sus necesidades «para así poder avanzar y obtener el reconocimiento profesional que merecemos».

Además, la asociación solicitó el fomento y la formación profesional tanto de rederas como de poceras, ya que según apuntó una de sus representantes, para poder formarse habría que ir hasta Galicia o País Vasco donde los cursos son de más de 300 horas, ya que en la Comunitat Valenciana no hay ningún estudio que se pueda cursar. Las trabajadoras también reivindicaron la promoción y defensa de los valores e intereses de quienes realicen esta profesión y su inclusión en el Régimen del Mar, así como llevar a cabo en todos los ámbitos las iniciativas y acciones para el reconocimiento y defensa de sus derechos.

Entre los fines manifestados por la asociación también se encuentran ser escuchadas y poder intervenir y participar en el diálogo social y en la negociación para la obtención de sus fines, colaborar con entidades públicas para el desarrollo de acciones para lograr unas condiciones dignas par su profesión y ser portavoz de cualquier clase de autoridades y organismos oficiales y no oficiales de sus problemas y aspiraciones.