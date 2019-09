El 25% del pescado y marisco de la lonja de Gandia se vende por internet Cajas cargadas de cigalas en la cinta transportadora de la subasta de la lonja de Gandia. / lp Los productos frescos viajan hasta Cataluña, el norte de España y Baleares, además de traspasar fronteras y llegar a Italia y Francia IÑAKI LÓPEZ GANDIA. Domingo, 29 septiembre 2019, 00:26

La venta de pescado por internet se ha convertido en una práctica habitual en la lonja del puerto de Gandia. Tanto es así que esta nueva manera de mercadear con el producto del mar alcanza unos porcentajes que oscilan entre el 20 y el 25% de las transacciones totales, según han confirmado desde la cofradía de pescadores.

Desde que comenzara en el año 2012 esta opción de vender el pescado por internet se aumentó la demanda. Además, esta renovación del método de ventas provocó de forma directa que el producto de Gandia pudiera traspasar fronteras y llegar a sitios lejanos.

Abrirse al territorio era antes una tarea complicada porque la única manera que tenían de comprar el producto era acudiendo físicamente a la subasta en la lonja de Gandia, por lo que al hacerlo ahora a través de internet y que les sea enviada la mercancía, tienen facilidad de comprarlo sin necesidad de desplazarse.

La venta física en el puerto sigue siendo el principal motor económico para la cofradía de pescadores

El secretario de la Cofradía de Pescadores de Gandia, Enrique Ferrer, explicó a LAS PROVINCIAS cómo es el procedimiento que se sigue en este tipo de venta. Detalló que la subasta del género «se hace a tiempo y a la baja, lo que significa que los interesados en algún producto que se encuentren físicamente en la lonja tienen las mismas posibilidades de pujar por él que los que se encuentran detrás de la pantalla del ordenador y lo hacen por internet».

Más demanda

La subasta se realiza de igual manera que se llevaba a cabo antes de la implantación de la venta por internet, pero esta medida permite aumentar el número de demandantes de los productos. Al pujar más personas por el género extraído del mar, Ferrer aseguró que esto genera «unos beneficios importantes porque ayuda a subir el precio del pescado, a vender más y a abrirle las puertas de nuestra pesca a las zonas más lejanas del territorio».

Cataluña es el destino a donde más productos procedentes de Gandia llegan. Al no tener que acudir a la capital de la Safor físicamente, las transacciones de los interesados han colocado a Barcelona como la ciudad a la que más pescado llega. Allí tienen la sepia capturada en Gandia muy bien catalogada. «En el territorio catalán en general, nuestro producto es muy apreciado y demandado, ya que el pescado es de gran valor», detalló Ferrer.

El secretario también quiso hacer referencia a Baleares y al norte de España como dos de las partes a las que más pescado llega desde Gandia, aunque pone de relevancia que «se traspasan fronteras y alcanza una gran cantidad de género a Francia e Italia, lo cual nos hace aún más competitivos y potencia nuestro mercado».

En cuanto al porcentaje en el que se ha estabilizado la venta de internet en la lonja de Gandia, Ferrer considera que lo ideal «sería un balance equilibrado entre las ventas en la lonja física y las ventas por internet» porque lo importante es cuidar a ambas partes del negocio. Los responsables tienen claro que quieren mantener la venta física en el puerto porque sigue siendo el principal motor económico y la salida más directa de la mercancía hacia los consumidores.

Pero también mantiene que las condiciones han de ser las mismas para todos los compradores, así que los que compran desde fuera no tienen ni más ni menos ventajas. Ambos ven el pescado y pueden pujar a tiempo real. Ferrer quiso especificar que al ser un producto perecedero, se necesita que «la calidad sea la máxima posible, porque si esto no fuera así, los compradores no mostrarían interés e incluso podrían llegar a devolver el pedido si llegara en mal estado».