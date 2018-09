«Sería peligroso que lloviera fuerte estos meses» Viernes, 14 septiembre 2018, 01:44

«La lluvia de estos días no ha sido perjudicial porque no ha sido fuerte, son tormentas localizadas en la costa y en la zona afectada ha llovido de forma racional y eso ayudará a la regeneración», esa es la valoración que hace Muñoz de las precipitaciones de estos días. Sin embargo, sí que apuntó que «sería peligroso que lloviera fuerte estos meses porque la tierra no tiene base y podría haber un derrumbe».