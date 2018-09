Peiró y Oltra dimiten por «dignidad» y ante la «falta de confianza» del alcalde de Oliva Los ediles de Projecte Ciutadans d'Oliva Yolanda Pastor, Blai Peiró, Gabriel Oltra y Mireia Morera. / r. e. Los ediles de Projecte Ciutadans renuncian al sueldo y abandonan las delegaciones que todavía mantenían tras estallar la crisis de gobierno ROCÍO ESCRIHUELA OLIVA. Viernes, 7 septiembre 2018, 01:08

Projecte Ciutadans d'Oliva ha dicho basta a las acusaciones vertidas por el alcalde David González sobre las «graves deficiencias detectadas en la gestión» de las competencias que les retiró hace dos semanas y ahora han sido ellos los que han dado un paso al frente tras abrirse la crisis de gobierno. Ayer, en un rueda de prensa conjunta del grupo municipal, los damnificados Blai Peiró y Gabriel Oltra anunciaron su dimisión como responsables de las áreas de Planteamiento Urbanístico, Agricultura y Cementerio y renunciaron a sus sueldos.

Así lo expresaron en una comparecencia ante los medios y con la presencia de compañeros de partido, donde rebatieron las acusaciones que han recibido y explicaron su gestión durante los últimos años. Peiró, portavoz de Projecte Ciutadans, apuntó directamente a González de esta «estrategia política» porque según ellos, «el alcalde está presionado por el PP y el edil Pepe Salazar».

Peiró fue rotundo en sus declaraciones cuando dijo que le devolvía al alcalde la delegación de Planteamiento Urbanístico porque González «no confía en mi». «Lo dejo no por irresponsabilidad sino por dignidad», indicó el edil que puntualizó que la decisión es «irrevocable». «El número uno de Projecte Ciutadans no puede ir de la mano de un alcalde que no confía en él», enfatizó.

En la misma línea se expresó Oltra, que abandona Agricultura y Cementerio y el sueldo «para que el alcalde haga lo que le venga en gana». También Oltra se mostró muy crítico con la actitud del alcalde que les comunicó su retirada de delegaciones con un comunicado interno. «Fue una forma poco valiente e impersonal. No hubiéramos llegado a esta situación sino hubiera sido por sus formas ya que aún estoy esperando sus palabras», manifestó. El edil de Projecte Ciutadans apuntó que la decisión que ha tomado también se la comunicará al alcalde en una nota interna.

El portavoz del grupo señaló que Yolanda Pastor y Mireia Morera seguirán al frente de Educación, Mujer, Gent Gran, Participación Ciudadana, Turismo y Playas «porque tienen instrumentos para poder trabajar por la ciudad y lo harán hasta que les dejen». «No vamos a dejar que nadie haga acusaciones que no son verdades. Hay situaciones kafquianas en este Ayuntamiento», apuntó Peiró.

Razones del cese

Respecto a la gestión de las áreas de Deportes, Obras y Servicios y Servicios Públicos, el grupo municipal expuso su gestión y se defendió de las acusaciones. Aunque dejaron claro que todavía no saben si les han echado «por qué gestionamos mal o por qué no hemos pegado 'la cabotà' a los presupuestos». Si la decisión tomada por la alcaldía es la primera razón, entonces no entienden porque «en tres años nadie ha hablado de mala gestión y ahora en dos meses gestionamos tan mal», en clara alusión a qué a su entender los motivos de la retirada de competencias es por los presupuestos.

Peiró preguntó si al alcalde le parecen mal las actuaciones de la ronda sur, el alumbrado en la avenida de Valencia, los aparcamientos públicos o la mejora de parques. «Pensamos que hemos gestionado lo mejor que hemos podido con los recursos que ellos nos han puesto», apuntó. Además, recordó que hace tiempo «no había 70 euros para comprar un bote de pintura para la brigada, pero sí 3.000 euros para la presentación de dos libros», señalando directamente a que sólo hay dinero para las áreas que gestiona Compromís.

Sobre la Concejalía de Deportes se defendieron de las acusaciones de llevar la economía a «una situación límite». Peiró manifestó que el edil de Hacienda, Vicent Canet, «habla de un agujero de 47.000 euros pero olvida que hace unos meses toda el techo de la piscina voló por los aires y se rompieron las placas solares». Según Peiró, para cubrir este imprevisto se adelantó de la partida presupuestaria a la espera de que pagara el seguro, pero ese dinero llegó al Consistorio, «pero no a Deportes».

En relación a las cuentas municipales desde Projecte Ciutadans recordaron que «en ningún momento hemos dicho que no íbamos a aprobar los presupuestos, pero nos han quitado las delegaciones antes de que nosotros anunciemos si les vamos a apoyar». «Nuestro voto es libre para decidir lo que queremos, le guste o no al alcalde».

Peiró recordó que con su firma en el pacto de gobierno le dio la alcaldía a Compromís, y ellos tuvieron delegaciones, pero González «ha roto el pacto y se ha quedado sólo con lo que le sirve».