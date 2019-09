La peatonalización de la plaza Mayor de Tavernes enfrenta a vecinos y comerciantes Un grupo de ciudadanos considera que la medida ofrece mayor seguridad a los peatones, mientras que otro cree que el tráfico colapsará la calle Carnisseria ROCÍO ESCRIHUELA TAVERNES. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:42

La peatonalización de la plaza Mayor de Tavernes y el cambio de dirección en un tramo de las calles Metge Grau, Sant Josep y Sant Pere, está enfrentando estos días a vecinos de la localidad que se muestran a favor y en contra de la medida adoptada por el Ayuntamiento. La tensión ha aumentado en los últimos días al ritmo que vecinos y empresarios de la zona se van posicionando sobre si es mejor el cierre del tráfico o no. Lo que está claro es que los cambios siempre traen polémica y esta vez también ha sido así.

Muchos vecinos sitúan en el punto de mira a los bares y creen que son los culpables de que se haya peatonalizado la plaza, (a pesar de que la decisión la ha tomado el Consistorio), sin consultar la medida en estos momentos con los afectados, aunque sí que lo hicieron hace años en una reunión donde la mayoría de ciudadanos se mostró en contra. Situación que también ha puesto en el ojo del huracán al gobierno que ha dejado cerrado al tráfico este espacio tras las fiestas patronales.

La gran mayoría del espacio de la plaza Mayor ya es peatonal. Sólo existe un único carril de circulación y está prohibido aparcar a pesar de que muchos conductores obvian la norma y estacionan el vehículo arriba de la acerca para ir a comprar.

Entre los negocios de la plaza hay disparidad de criterios. Desde la farmacia de Nadal, el propietario afirmó que prefiere que continúe abierta al tráfico y ha mostrado su queja porque desde el Ayuntamiento «no nos han consultado nada». El farmacéutico considera que ya existen suficientes problemas de tráfico en la zona y esto empeorará la situación.

Precisamente su negocio utiliza la puerta trasera, ubicada en la calle Carnisseria para la descarga de los productos, vial que ahora recogerá todo el tráfico de vehículos. El propietario de la botica señaló que antes del cierre «para descargar teníamos que cortar el tráfico porque no podemos parar» ya que existen maceteros y no pueden estacionar la furgoneta de reparto. Una situación que ahora se repetirá, pero que creará más colas de coches al incrementar el tráfico en esa calle.

Exceso de velocidad

Junto a este negocio hay un restaurante que sí que defiende la prohibición de circular por la plaza mayor. Pablo Zimprich se defiende de los ataques que algunos vecinos han hecho hacia los bares y asegura que evitar el paso de vehículos es una medida que afecta a la «seguridad» de las personas.

De hecho, el empresario ha relatado que los coches circulan a una velocidad mayor de la permitida tras cruzar el paso de peatones y que en ocasiones ha existido peligro ya no sólo para los menores que puedan jugar en la plaza sino también para los peatones que circulan por esta vía. Zimprich considera que se «evitan problemas de atropellos» y que si no se cierra «se deberían tomar medidas para reducir la velocidad» y apuntó además, que poner algún tipo de badén tampoco podría ser del agrado de los vecinos de estra zona por el ruido.

El hostelero defendió el cierre y añadió que no se eliminan plazas de aparcamiento porque no existen, así que los inconvenientes son más para los repartidores y no los viandantes. «Para los profesionales está la zona de carga y descarga antes de entrar a la plaza y eso es a lo que estamos acostumbrados», indicó. Además, considera que para saber si beneficia o no a todos los negocios de alrededor se debería comparar la facturación en el futuro.

Quienes también han mostrado su malestar son los vecinos de Metge Grau que tienen cochera. El cambio de dirección les obliga a aumentar el trayecto hasta la CV-50 ya que ahora deberán pasar por la calle Carmen, Sant Agustín y Sant Josep para llegar a la carretera por Divina Aurora o desde Sant Agustín ir por Trinitat para bajar a la calle Mayor.

En cambio, algunos vecinos de Sant Agustín han mostrado su satisfacción por el cambio de dirección de Sant Josep ya que consideran que es la mejor alternativa para no circular por la zona alta del municipio y poder llegar a la CV-50.