Paco Cerdà y José Luis Sastre reivindican espacios de encuentro como 'Gandia Pensa' para no olvidar la historia

La cuarta edición del ciclo 'Gandia Pensa' ha continuado este viernes con una conversación entre los periodistas y escritores Paco Cerdà y José Luis Sastre, titulada «Memoria de una vida, memoria de un país». Esta edición se enmarca dentro de la programación de la 'Tardor Literaria' del Ayuntamiento de Gandia. Los dos protagonistas de este acto han reivindicado espacios de encuentro como 'Gandia Pensa' para no olvidar la historia.

Moderado por Maria Bravo, de la Librería Ambra, el encuentro se ha desarrollado en el jardín de la Casa de la Marquesa y ha vuelto a llenar de pensamiento y reflexión el corazón cultural de la ciudad.

El alcalde, José Manuel Prieto, junto con representantes del gobierno municipal, ha recibido a ambos autores antes del acto para intercambiar impresiones sobre la iniciativa. En esa recepción, José Luis Sastre, subdirector del programa Hoy por hoy de la Cadena SER y una de las voces más reconocidas de la radio española, ha reflexionado sobre los diferentes planes de la memoria. «Creo que esta conversación nace de una triangulación entre la memoria histórica, la memoria particular y aquello que está pasando hoy en la actualidad», ha afirmado. «En esa combinación puede surgir un germen de reflexión necesario en tiempo en que la historia corre el riesgo de ser olvidada», ha añadido.

Sastre ha subrayado, además, el valor de espacios de encuentro como 'Gandia Pensa'. En su opinión, esta serie de iniciativas «son más que necesarias» porque «vivimos en una época contradictoria en que estamos más conectados que nunca, pero también más aislados. Ante la soledad y la desmemoria, conversar frente a frente es un acto casi revolucionario».

Asimismo, ha remarcado que «reivindicar el hecho mediterráneo de encontrarse, hablar al aire libre, reír y poner ironía a lo que parece el fin del mundo es una forma de resistencia. Conversar sin dramatismos, compartir lo que nos pasa, es una pequeña revolución».

Por su parte, Paco Cerdà, periodista y escritor recientemente galardonado con el premio Nacional de Narrativa 2025 por su obra 'Presentes', ha destacado la necesidad de analizar el papel de la memoria en la historia de España. «Este país se ha cimentado sobre diferentes memorias», ha señalado. «Primero sobre una memoria determinada, que solo recordaba los vencedores de la Guerra Civil; después sobre el olvido, durante la Transición. Y ahora, además de memoria y olvido, vivimos tiempo de desmemoria, de mentira y de desinformación».

Cerdà ha insistido en la importancia de combatir la apatía y el pesimismo con pensamiento, ya que «pensar es el primer ingrediente para actuar. Sin pensamiento no hay acción provechosa». Según ha recalcado, «un viernes por la tarde está bien pensar, está bien combatir el apocalipsis de que hablaba Sastre. Nada se acaba del todo, todo está a punto de empezar».

El autor ha apuntado una reflexión final sobre la esperanza: «No estoy de acuerdo que el futuro tenga que ser peor que este presente. Creo que vivimos con una sobredosis de miedo, y pensar juntos es una manera de recuperar la confianza en aquello que viene».

Reflexión y debate

'Gandia Pensa' es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento, la Cátedra Joan Noguera de la Universitat de València, el CEIC Alfons el Vell y la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura, bajo la comisaría de Àngels Gregori. Su objetivo es fortalecer los valores democráticos y humanistas mediante la reflexión, el debate y la palabra compartida.

Esta cuarta edición ya ha contado con la participación del escritor Theodor Kallifatides, el magistrado Joaquim Bosch y los pensadores Marina Garcés y Antonio Monegal, que en sesiones anteriores abordaron cuestiones clave sobre la calidad democrática, la fragilidad institucional y el papel de la palabra en tiempo de incertidumbre.

