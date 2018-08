La oposición de Oliva ofrece colaboración al gobierno para aprobar los presupuestos

La crisis de gobierno que se desató hace meses en Oliva y que se saldó el viernes con la retirada de competencias por parte del alcalde a los ediles de Projecte Ciutadans d'Oliva, Blai Peiró y Gabriel Oltra, mantiene paralizado el Consistorio tras las desavenencias del cuatripartito para aprobar los presupuestos municipales. Ante esta situación, la oposición, PP y PSPV, han dado un paso al frente y han ofrecido su colaboración al ejecutivo para sacar adelante las cuentas y afrontar cuestiones pendientes como el pago de subvenciones a entidades locales o el contrato de recogida de basura.

El portavoz popular, Salvador Llopis, señaló que «nuestra intención es ayudar al equipo de gobierno y alcanzar acuerdos positivos porque en estos momentos la paralización es máxima y así no podemos estar». «Nosotros ya nos ofrecimos en octubre para mantener la estabilidad hasta final de legislatura y ahora estamos inmersos en la crisis de la crisis», apuntó Llopis. El portavoz popular entiende la postura del alcalde porque la situación es de «vergüenza».

Desde el grupo municipal socialista, Carlos Mengual considera que González «debería liderar mejor el Ayuntamiento y haber actuado antes y no ahora y a medias». El socialista recordó que hace meses «estábamos dispuestos a ayudarles, pero ahora a pocos meses de las elecciones la situación no es la misma». «Intentamos ayudar pero nos lo ponen muy complicado. Estamos trabajando para que los presupuestos salgan adelante», puntualizó.

Mengual calificó de «show» la retirada de algunas competencias a los ediles de Projecte Ciutadans d'Oliva. El socialista no entiende cómo el alcalde sólo actúa contra dos ediles y no aparta a todo grupo o cómo a estos concejales les retira unas delegaciones y les deja al frente de otras áreas. Desde el PSPV se han mostrado «molestos» por no tener comunicación oficial del cese y consideran esta acción como una «bomba de humo para que parezca que el alcalde está haciendo alguna cosa».