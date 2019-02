Oliva exige a Fomento que licite el acceso sur tras la aprobación del proyecto REDACCIÓN Viernes, 15 febrero 2019, 00:47

El BOE publicó ayer la resolución del Ministerio de Fomento de la aprobación definitiva del proyecto de construcción de la Conexión Sur de Oliva. Fase 1 de la Variante de la Safor. Este trámite era imprescindible para poder licitar las obras posteriormente.

El alcalde de Oliva, David González, celebró esta publicación, aunque lamentó la no aprobación de los PGE de 2019, donde se destinaba una partida muy importante para este proyecto. «A pesar de la no aprobación de los PGE de 2019, es posible el inicio de la tramitación de la licitación de las obras de la Conexión Sur». El hecho de que se hubieran aprobado las cuentas «era muy positivo para el proyecto porque preveía 12 millones de euros».

Pero, al final, en 2019 no se podrá gastar ni un solo euro, porque no dará tiempo, ya que las obras no estarán adjudicadas antes de 2020, en el mejor de los casos, precisó. «Además, 12 millones de euros tampoco es el importe íntegro del proyecto (28,5 millones). Lo cual, evidencia que sí es posible licitar las obras, aunque no se disponga, de salida, de la partida presupuestaria completa»

Según añadió el alcalde es posible el inicio del trámite de una licitación plurianual de las obras de la Conexión Sur de Oliva. De hecho, además de estar previsto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es una práctica habitual cuando el plan de obra de un proyecto supera una anualidad, como es el caso. De cualquier modo, el mismo pliego de condiciones siempre condiciona la ejecución efectiva de la obra a la existencia previa de crédito adecuado y suficiente. «Al preguntar a los secretarios generales de Infraestructuras, al anterior y al actual, por la partida de 2 millones de euros previstos en los PGE de 2018 para la Conexión Sur, ambos me contaron que se trataba de partidas indicativas para iniciar la licitación».