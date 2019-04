Oliva brilla en la procesión Diocesana con 5.000 cofrades La procesión Diocesana por las calles de Oliva. / j. peiró/avan R. ESCRIHUELA OLIVA. Martes, 2 abril 2019, 00:58

La procesión Diocesana convirtió este sábado a Oliva en el epicentro religioso de la Comunitat en el que se dieron cita 5.000 cofrades procedentes de los municipios que se integran en la Diócesis de Valencia.

Una cita que arrancó a las 16.30 horas desde la parroquia de Sant Francesc y que culminó casi a las once de la noche, a pesar de desfilar sólo por un recorrido de 1.200 metros. Los vecinos de la localidad no faltaron a la cita y abarrotaron las calles por las que pasó la procesión para no perder detalle de uno de los actos más importantes que se celebran en la ciudad por sede sede de la Diocesana en 2019.

Además de las hermandades de la Semana Santa de 40 municipios más los cofrades de Oliva, en la procesión participaron la Colla de Campaners de la Vall Blanca. Un colectivo dedicado a al volteo, repiques y visitas a campanarios de la comarca de la Vall d´Albaida y de la Comunitat Valenciana, que hicieron sonar las nuevas matracas de L'Olleria arrastradas por un carro realizado para la ocasión.

Con la procesión terminan los primeros actos de la Diocesana que culminarán con un 'Desclavament' extraordinario en noviembre.