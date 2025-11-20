Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana
CV-715 en Oliva. LP

Las obras de la carretera entre Oliva y Pego garantizarán la seguridad de los escolares que cruzan la vía

La actuación comenzará este fin de semana y se realizará en horario nocturno

A. T.

Alzira

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:52

Comenta

Las obras para mejorar la travesía de la CV-715, que une Oliva y Pego, es ya una realidad. Esta semana, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, y el jefe de Servicios Territoriales de Infraestructuras Públicas de Valencia, Octavio Molines, junto con personal técnico de la Conselleri de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, mantuvieron una reunión de trabajo para analizar las necesidades de la vía y, posteriormente, se desplazaron hasta la carretera de Pego para realizar una inspección y valoración técnica de la travesía antes del inicio de las obras.

El Ayuntamiento de Oliva ha reivindicado insistentemente esta actuación, especialmente por la necesidad de garantizar la seguridad de los más de 1.000 escolares, así como de todos los vecinos que cruzan a diario esta vía. «Hace tiempo que solicitamos formalmente la intervención y, después de varias reuniones, la Conselleria ha confirmado los trabajos desde la iglesia de Sant Francesc hasta la salida del municipio», señalan desde Alcaldía.

Del domingo 23 al jueves 4 de diciembre, en horario nocturno, se renovará el firme de la carretera CV-715. Posterioremente, a partir del 8 de diciembre, también en horario nocturno se realizarán el resto de trabajos: aceras y señalización.

Además, la Conselleria está estudiando nuevas actuaciones futuras, solicitadas por el Ayuntamiento, que permitirán seguir mejorando las vías públicas del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Oliva piden comprensión y paciencia ante las posibles molestias y retenciones puntuales que puedan producirse durante el desarrollo de las obras.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo
  10. 10 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las obras de la carretera entre Oliva y Pego garantizarán la seguridad de los escolares que cruzan la vía

Las obras de la carretera entre Oliva y Pego garantizarán la seguridad de los escolares que cruzan la vía