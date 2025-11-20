Las obras de la carretera entre Oliva y Pego garantizarán la seguridad de los escolares que cruzan la vía La actuación comenzará este fin de semana y se realizará en horario nocturno

Las obras para mejorar la travesía de la CV-715, que une Oliva y Pego, es ya una realidad. Esta semana, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, y el jefe de Servicios Territoriales de Infraestructuras Públicas de Valencia, Octavio Molines, junto con personal técnico de la Conselleri de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, mantuvieron una reunión de trabajo para analizar las necesidades de la vía y, posteriormente, se desplazaron hasta la carretera de Pego para realizar una inspección y valoración técnica de la travesía antes del inicio de las obras.

El Ayuntamiento de Oliva ha reivindicado insistentemente esta actuación, especialmente por la necesidad de garantizar la seguridad de los más de 1.000 escolares, así como de todos los vecinos que cruzan a diario esta vía. «Hace tiempo que solicitamos formalmente la intervención y, después de varias reuniones, la Conselleria ha confirmado los trabajos desde la iglesia de Sant Francesc hasta la salida del municipio», señalan desde Alcaldía.

Del domingo 23 al jueves 4 de diciembre, en horario nocturno, se renovará el firme de la carretera CV-715. Posterioremente, a partir del 8 de diciembre, también en horario nocturno se realizarán el resto de trabajos: aceras y señalización.

Además, la Conselleria está estudiando nuevas actuaciones futuras, solicitadas por el Ayuntamiento, que permitirán seguir mejorando las vías públicas del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Oliva piden comprensión y paciencia ante las posibles molestias y retenciones puntuales que puedan producirse durante el desarrollo de las obras.

