Un nuevo hotel de cuatro estrellas se construirá en la playa de Gandia El proyecto cuenta con una inversión de 20 millones de euros y estará finalizado en 2029

El Ayuntamiento de Gandia ha presentado el proyecto de un nuevo hotel que se desarrollará en la playa dentro del ámbito del parque Clot de la Mota, entre las calles Armada Española, Rioja y L'Horta.

El proyecto «se acoge al incentivo hotelero municipal, una herramienta que este gobierno ha ampliado a toda la ciudad para tener una premisa clara: favorecer el crecimiento de nuestros equipamientos hoteleros, aumentar la competitividad y ampliar los meses actividad turística», destaca el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.

El nuevo hotel contará con 11 plantas más terraza y el pleno municipal iniciará mañana la fase urbanística, sometiendo el Plan de Reforma Interior (PRI) a 45 días hábiles de información pública. «Queremos ser una ciudad facilitadora de inversiones. La colaboración público-privada está permitiendo que Gandia sea una ciudad estable, fiable y atractiva para invertir», afirma el alcalde, quien ha señalado además que «somos ya una de las ciudades más dinámicas para la inversión turística en la Comunitat Valenciana y en España».

En el último año la inversión privada hotelera en Gandia ha sido de unos 40 millones de euros, tanto en nuevos hoteles (como Sofía, Indigo y Sanxo Llop) y el eco-camping Ohai, como en reformas (Hotel Principal, Riviera y Tres Anclas).

El alcalde también ha puesto en valor el avance turístico de la ciudad: «El empleo hotelera de turistas extranjeros ha crecido 10 puntos en tres años, pasando del 15,5% al ​​25,75%. Estos proyectos nos ayudan a seguir consolidando un modelo turístico basado en la calidad y la sostenibilidad».

Por su parte, el representante de Torse S.A., Julio Fuster, expresa la satisfacción de la empresa familiar por impulsar esta iniciativa en la ciudad: «Nos ilusiona mucho realizar una inversión de estas características en la playa de Gandia y contribuir al desarrollo económico de la ciudad».

El nuevo proyecto contempla una inversión cercana a los 20 millones de euros, con una previsión de 40 puestos de trabajo y podría estar operativo entre 2028 y 2029. La empresa cederá 606 metros cuadrados al Ayuntamiento como compensación urbanística que se destinará tanto a zona verde como a equipamiento público.

