Nueva campaña para fomentar el reciclaje

El gobierno municipal ha puesto en marcha una campaña para terminar con la creencia errónea de que se paga más por reciclar. Todos los contenedores tendrán una pegatina con un mensaje. En el caso de los contenedores verde, amarillo y azul se leerá en letras verdes «NO pagues per reciclar», mientras que en el contenedor de basura orgánica las letras serán rojas y podrá leerse «Pagues per NO reciclar». La campaña incluirá acciones para fomentar el reciclaje que realizarán los jóvenes del voluntariado ambiental.