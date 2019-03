El Nobel Jean Pierre Sauvage imparte una charla sobre química en el Campus REDACCIÓN GANDIA. Miércoles, 6 marzo 2019, 00:25

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València acoge la conferencia del Premio Nobel de Química 2016, Jean-Pierre Sauvage, el miércoles 13 de marzo a las 12 horas, en la Sala de Conferencias 1 del Campus.

La conferencia, titulada 'Molecular Machines: from Biology to Chemistry', está dirigida a público no especializado, tendrá carácter divulgativo y durará 45 minutos. Jean Pierre- Sauvage será investido Doctor Honoris Causa por la UPV el día antes, el martes 12 de marzo.

Sauvage, junto al británico James Fraser Stoddart y al holandés Bernard Feringa, ganó el Nobel por sus trabajos en nanotecnología, con los que lograron controlar el movimiento de las moléculas. Los descubrimientos de Sauvage y su equipo están teniendo desarrollos que podrán suponer un gran avance en la medicina, por ejemplo, con la fabricación de moléculas artificiales que puedan viajar en la sangre, encontrar células cancerígenas y destruirlas.