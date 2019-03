Naveiro: «Mi etapa de jugador está cerrada, pero si puedo ayudar al CF Gandia lo haré» Jesús Naveiro, en la línea de arriba segundo por la izquierda. / lp El histórico capitán regresó a los terrenos de juego ante el Benirredrà y aspira a celebrar el ascenso a Tercera S. ROCA Jueves, 28 marzo 2019, 00:39

gandia. Los caminos del CF Gandia y uno de sus históricos jugadores, Jesús Naveiro, vuelven a cruzarse. El legendario capitán, protagonista de la década anterior de la entidad que llegó a militar en Segunda B y Tercera División.

Ahora se ha decidido a calzarse de nuevo las botas ante la llamada del club blanquiazul y fue en Benirredrà con motivo del último partido de liga cuando se produjo el inesperado regreso a los terrenos de juego de uno de los jugadores más carismáticos de la historia reciente del club blanquiazul.

Naveiro quiere restarle importancia a su regreso aunque no esconde su felicidad: «Mi etapa como jugador está cerrada pero es verdad que volver a jugar con el CF Gandia es un honor para mí. Cuando me preguntaron si quería ayudarles no lo pensé porque siempre es un orgullo defender esta camiseta».

El jugador alaba la labor de las personas que han estado con el club en los años de declive

El centrocampista no quiere restar protagonismo a los jugadores que han conseguido situar al equipo en la primera posición: «me halaga que me llamen capitán, pero el capitán del equipo es Kiko y hay que respetarlo. Creo que todo el mérito de que el equipo esté cerca del ascenso es de los chicos que hay ahora y del entrenador».

Sobre el club, Naveiro quiso reconocer él esfuerzo de quienes han resistido el declive de la entidad en los últimos años: «me parece que es muy meritorio y de agradecer las personas que quedan en el club la dedicación de estos años, el club ha estado a punto de desaparecer y han seguido ahí. Me parece muy de agradecer».

El futbolista gandiense lamentó su expulsión en el debut. «Me puso el nervio y la falta de competición, fue un error y me sabe mal porque el partido no estaba decidido», agregó.

Por último, Naveiro quiso agradecer todas las muestras de apoyo recibidas desde que se conoció la noticia de su regreso: «he recibido muchos mensajes de ánimo y agradecimiento y la verdad que estoy encantado».