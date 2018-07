Mullor propone ampliar la idea de fotografía personal Jueves, 19 julio 2018, 00:17

«Tradicionalmente en el álbum de familia sólo guardamos momentos felices por cuestiones culturales, pero en Finlandia no se entiende un funeral sin fotógrafo» pues «el álbum familiar retrata, no sólo los enlaces, sino también, los entierros». Mullor indicó que al no guardar aquellos momentos que no consideramos felices acabaremos olvidándolos pues ese, indicó, es el gran poder de la fotografía pues «no salir, no captar un momento, es no existir».

Además, Mullor afirmó que si no vemos la cara de una persona durante seis meses la olvidamos, motivo por el cual explicó se hacían fotografías postmortem a los niños pues «no se querían olvidar de sus caras con el tiempo».

También, añadió que las personas hacen pequeñas manipulación en sus álbumes fotográficos: «Eliminamos de nuestras imágenes a aquellas personas que ya no queremos que aparezcan». Mullor ejemplificó este hecho: «Ante una separación recortamos de la fotografía al otro de la imagen para que este no aparezca en ella, pues queremos borrar la huella de alguna persona»