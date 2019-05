«Mostraremos ante el juez que actuamos de forma correcta» Sábado, 1 junio 2019, 00:38

El alcalde de Villalonga, Enric Llorca, sostiene que las dos ediles que dejaron el PSPV quieren acabar con él: «En las urnas no pueden y quieren hacerlo en los juzgados. El pueblo ha hablado en las elecciones y me ha apoyado». Dijo que acata la decisión del juzgado de que se pueda abrir juicio oral y que irá a defenderse como ya hizo en otro proceso: «Me denunciaron también por contrataciones ilegales y me absolvieron. Ahora iremos otra vez, explicaremos y mostraremos ante el magistrado que actuamos de forma correcta con pruebas de la gestión que hemos realizado». Nunca, dijo, se ha hecho nada ilegal ni se ha prevaricado, «todo es un montaje de las concejalas no adscritas. No son de fiar».